خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک انتصاب جدید در ساترا

یک انتصاب جدید در ساترا
کد خبر : 1679905
لینک کوتاه کپی شد.

معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در حکمی مصطفی جعفریحیی را به‌عنوان سرپرست پویش‌های مردمی و انتشار پیام اجتماعی ساترا منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، امروز شنبه ۸ شهریورماه با صدور حکمی از سوی عباس سیاح‌طاهری، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا، مصطفی جعفریحیی به‌عنوان سرپرست پویش‌های مردمی و انتشار پیام این سازمان منصوب شد.

در این حکم آمده است:

 «جناب آقای مصطفی جعفریحیی

با عنایت به تعهد تجارب ارزشمند و نگاه راهبردی جناب‌عالی در حوزه رسانه و ارتباطات مردمی و با هدف تقویت جایگاه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در زیست‌بوم رسانه‌ای کشور به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت پویش‌های مردمی و انتشار پیام معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود در پرتو این مسئولیت خطیر با اتکا به رویکردی خلاقانه علمی و آینده نگر گام‌هایی بلند در راستای اهداف زیر بردارید:

_ ارتقای روابط عمومی درون سازمانی و ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف ساترا همراه با گسترش پیوندهای مؤثر با سازمان صداوسیما و تعمیق تعاملات بیرونی با دستگاه‌ها و نهادهای ملی به‌منظور انسجام بخشی به پیام و هویت سازمان.

_ بازآفرینی هویت و نام ساترا (باز نام‌سازی و باز چهره‌سازی) در افکار عمومی به گونه‌ای که سیمای این سازمان به عنوان نهادی پیشرو پاسخگو و خانواده محور تثبیت گردد و در کنار ایفای نقش نظارتی نقش فرهنگی و اجتماعی آن نیز برجسته شود.

_ راه‌اندازی رسانه اختصاصی ساترا در تراز ملی با استانداردهای حرفه ای و کیفیت محتوایی ممتاز، به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی، تبیین و گفت‌وگو با افکار عمومی.

بی‌تردید، تحقق این مأموریت‌ها نیازمند همت بلند ابتکار مستمر و تعامل سازنده با همکاران و ذی‌نفعان سازمان است.»

جعفریحیی پیش از این مشاور مدیر شبکه تهران سیما، مدیر روابط عمومی و فضای مجازی شبکه پنج سیما و مدیریت فضای مجازی رادیو ایران را بر عهده داشته است.

سیاح‌طاهری همچنین از مرتضی وفایی، مدیر سابق پویش‌های مردمی و انتشار پیام ساترا قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور