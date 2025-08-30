یک انتصاب جدید در ساترا
معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا در حکمی مصطفی جعفریحیی را بهعنوان سرپرست پویشهای مردمی و انتشار پیام اجتماعی ساترا منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، امروز شنبه ۸ شهریورماه با صدور حکمی از سوی عباس سیاحطاهری، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، مصطفی جعفریحیی بهعنوان سرپرست پویشهای مردمی و انتشار پیام این سازمان منصوب شد.
در این حکم آمده است:
«جناب آقای مصطفی جعفریحیی
با عنایت به تعهد تجارب ارزشمند و نگاه راهبردی جنابعالی در حوزه رسانه و ارتباطات مردمی و با هدف تقویت جایگاه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در زیستبوم رسانهای کشور به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت پویشهای مردمی و انتشار پیام معاونت کاربران و تنظیمگری اجتماعی منصوب میشوید.
انتظار میرود در پرتو این مسئولیت خطیر با اتکا به رویکردی خلاقانه علمی و آینده نگر گامهایی بلند در راستای اهداف زیر بردارید:
_ ارتقای روابط عمومی درون سازمانی و ایجاد همافزایی میان بخشهای مختلف ساترا همراه با گسترش پیوندهای مؤثر با سازمان صداوسیما و تعمیق تعاملات بیرونی با دستگاهها و نهادهای ملی بهمنظور انسجام بخشی به پیام و هویت سازمان.
_ بازآفرینی هویت و نام ساترا (باز نامسازی و باز چهرهسازی) در افکار عمومی به گونهای که سیمای این سازمان به عنوان نهادی پیشرو پاسخگو و خانواده محور تثبیت گردد و در کنار ایفای نقش نظارتی نقش فرهنگی و اجتماعی آن نیز برجسته شود.
_ راهاندازی رسانه اختصاصی ساترا در تراز ملی با استانداردهای حرفه ای و کیفیت محتوایی ممتاز، بهعنوان مرجع اطلاعرسانی، تبیین و گفتوگو با افکار عمومی.
بیتردید، تحقق این مأموریتها نیازمند همت بلند ابتکار مستمر و تعامل سازنده با همکاران و ذینفعان سازمان است.»
جعفریحیی پیش از این مشاور مدیر شبکه تهران سیما، مدیر روابط عمومی و فضای مجازی شبکه پنج سیما و مدیریت فضای مجازی رادیو ایران را بر عهده داشته است.
سیاحطاهری همچنین از مرتضی وفایی، مدیر سابق پویشهای مردمی و انتشار پیام ساترا قدردانی کرد.