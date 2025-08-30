حضور فرزند امام موسی صدر در رادیو فرهنگ

به گزارش ایلنا، این برنامه که روایتگر صدای مقاومت، عدالت و کرامت انسانی از قم تا قلب بیروت خواهد بود؛ صدایی که هنوز هم در حافظه تاریخی ملت‌ها طنین‌انداز است.

گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در برنامه «سرزمین من» یکشنبه نهم شهریور میزبان چهره‌های ارزشمندی خواهد بود تا سیمای جامع امام موسی صدر را از زاویه‌های مختلف معرفی کند. این ویژه‌برنامه، با حضور «سیده حورا صدر» فرزند بزرگوار امام موسی صدر، و همچنین دکتر «شریف لکزایی» اندیشمند و صاحب‌نظر حوزه، به بازخوانی دقیق و موشکافانه اندیشه‌ها، مجاهدت‌ها و میراث ماندگار این شخصیت الهام‌بخش می‌پردازد.

امام موسی صدر، نه تنها پرچمدار همبستگی، گفت‌وگو و عدالت‌خواهی بود، بلکه نقش بی‌بدیلی در پایه گذاری مقاومت ضد صهیونیستی و اعتلای عزت شیعیان در لبنان و منطقه ایفا کرد. شخصیت او همچنان الهام‌بخش نسل‌های امروز است و این برنامه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این شخصیت بی‌بدیل را برای مخاطبان روشن سازد.

این ویژه‌برنامه، به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و با گویندگی سید دانیال معنوی روز یکشنبه ۹ شهریور ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به مدت دو ساعت به طور زنده از شبکه رادیویی فرهنگ پخش تصویری و رادیویی دارد.

شنوندگان رادیو فرهنگ می‌توانند با شنیدن این برنامه، به درک عمیق‌تری از ابعاد فکری و عملی امام موسی صدر دست یابند و با آرمان‌های والای ایشان بیشتر آشنا شوند. این فرصتی است برای تامل در میراث مردی که زندگی خود را وقف اعتلای انسانیت و تحقق عدالت کرد.

امام موسی صدر،روحانی برجسته و اندیشمند شیعه، نماد گفت‌وگو، اعتدال و همبستگی در جهان اسلام بود. او که بنیان‌گذار مجلس اعلای شیعیان لبنان و جنبش ضد صهیونیستی امل و همچنین از فعالان برجسته در صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور به شمار می‌رفت، همواره در پی وحدت ادیان و مذاهب، برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با محرومیت و همچنین تجاوزگری های اسراییل بود. اما مسیر پربار و تاثیرگذار او در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۵۷ (۳۱ اوت ۱۹۷۸) به شکلی ناگهانی و مرموز متوقف شد. امام موسی صدر به همراه دو تن از همراهانش، شیخ محمد یعقوب و سید عباس بدرالدین، پس از سفر رسمی به لیبی و دیدار با معمر قذافی، ناپدید شدند و از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت ایشان در دست نیست. این واقعه، که به ربودن امام موسی صدر مشهور است، یکی از بزرگترین ابهامات تاریخ معاصر منطقه باقی مانده و فقدان ایشان، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام و به ویژه شیعیان لبنان محسوب می‌شود.

