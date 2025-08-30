جشنواره موسیقی جوان مستقل است و سیاسی نیست!/ صدا وسیما برای نشان دادن ساز شهامت داشته باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان صبح امروز شنبه هشتم شهریورماه در سالن کنفرانس دفتر موسیقی برگزار شد.

حمیدرضا اردلان (دبیر جشنواره) و اسحاق شکری(مدیرعامل انجمن موسیقی ایران) در این رویداد حضور داشتند و ضمن توضیح درباره جشنواره موسیقی جوان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره امسال و چند دوره قبل در ابتدای صحبت‌هایش درگذشت احمد پژمان نوازنده و آهنگساز ایرانی را تسلیت گفت.

او افزود: احمد پژمان، نیاز به توضیح و تعریف ندارد؛ منتهی او در دانش آهنگسازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی داشت و آنها را به هوش ایرانی وارد کرد. تسلط ایشان در حدی بود که فورا در جریان موسیقی جهان کار کرد.

اردلان تاکید کرد: شهرت احمد پژمان در خارج از کشور مانند داخل کشور بود و او را به همان اندازه در جهان می‌شناختند.

تداوم جشنواره جوان در نوع خود ساختارساز است

اردلان در ادامه صحبت‌هایش به جشنواره ملی موسیقی جوان پرداخت.

او توضیح داد: آنچه درباره این رویداد که امسال هجدهمین دوره آن برگزار می‌شود اهمیت دارد، تداوم آن است که به خودی خود ساختارساز است. این جشنواره صورت‌های موسیقی را بازتعریف می‌کند و به این واسطه خودش از خودش حراست و دفاع می‌کند، این یعنی تداوم.

این آهنگساز ادامه داد: ما فستیوالی داریم که هر سال در دو مرحله برگزار می‌شود. نوجوان‌ها و جوان‌ها در چهارچوبی مشخص در یک آزمون شرکت می‌کنند و می روند تا سال بعد. اینکه آنها در طول سال چه فعالیت‌هایی دارند و چه اتفاقاتی برای آنها رخ می‌دهد یک سوی ماجرا است. سوی دیگر حمایت‌هایی است که باید از سوی جشنواره صورت گیرد.

او افزود: درباره موارد مذکور بحث آهنگسازی در ایران مطرح است که اهمیت دارد و باید برایش زمینه اجرا فراهم کنیم.

اردلان که در دوره‌های قبل از حمایت‌های اجرایی از گروه‌ها سخن گفته بود،‌ درباره این روند نیز توضیحاتی داد.

دفتر موسیقی تعهد داده به فعالیت گروه‌ها کمک کند

او گفت: در نشست خبری سال گذشته بود که گفتم از میان شرکت‌کنندگان گروه‌هایی تشکیل خواهد شد. این اتفاق افتاد و چهار گروه پارسال در تالار وحدت روی صحنه رفتند و در مقابل استادان و مخاطبان به اجرا پرداختند. امسال دفتر موسیقی و مرکز موسیقی کشور قبول کرده تعهد کند تا گروه‌ها به فعالیت ادامه دهند.

رونمایی از پوستر جشنواره در پایان نشست خبری

تبعیض‌های آموزشی برداشته می ‌شود

اردلان در ادامه بیان کرد: موضوع دوم تفاوت آموزش و کم و کیف آن در سطح کشور و استان‌ها و شهرهاست. به طور مثال کسی که در شهر و ا ستان دیگر زندگی می‌کند، ممکن است امکانات پایتخت را نداشته باشد. ما برای حل این معضل کارگاه‌هایی برگزار می‌کنیم و کلاس‌ها و امکاناتی را در نظر گرفته‌‌ایم از تفاوت آموزش و کیفیفت آن بکاهیم. استادان نیز برای همکاری اعلام تمایل کرده‌اند؛ منتهی آنچه اهمیت دارد موضوع بودجه است که در این زمینه دچار کمبود هستیم.

تاکید بر جوان‌گرایی

اردلان در ادامه بر جوان‌گرایی در همه عرصه‌ها و سطوح تاکید کرد.

او بیان کرد: اصلا علاقه ندارم که سال بعد هم دبیر جشنواره موسیقی جوان باشم. به من ثابت شده که جوانان صاحب دانش هستند. افرادی را داریم که زیر چهل سال هستند و این قدرت را دارند که جشنواره را هدایت کنند. از طرفی، بیشتر داوران سه دوره گذشته که من دبیر بوده‌ام، به سمت جوانگرایی سوق داده شده‌اند و این نگاه و روند ادامه خواهد داشت.

او گفت: امیدوارم جشنواره هرگز دچار کمبود نشود و مورد آسیب قرار نگیرد؛ چون مستقل است و سیاسی نیست. و امیدوارم همینطور همه چیز را به آیندگان تحویل دهیم.

به داوران دستمزد نداده‌ایم

اردلان در بخش دیگر گفت: ما به داوران دستمزدی نداده‌ایم و آنچه دریافت کرده‌اند در حد هدیه بوده است. برای هتل گرفتن نیز هزینه‌ای نداریم. خانواده‌‌ها می‌آیند و بچه‌شان را با هزینه خودشان به جشنواره می‌آوردند. این مقام آوردن و در سالنی مهم در تهران، روی صحنه رفتن خودش اتفاق مهمی است که بچه‌ها هم از این اتفاق راضی هستند.

او بیان کرد: جوایز باعث شرمساری ماست. و به هر برنده حدود چهار، پنج تا شش میلیون می‌دهیم. اینها مدافعان شنیداری کشورند. اما تندیس گرفتن از استادان در تالار وحدت خودش اتفاق بزرگی است

دبیر جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش دیگری از صحبت‌های خود بودجه جشنواره امسال را شش میلیارد تومان اعلام کرد. او گفت این مبلغ سال گذشته سه میلیارد تومان بوده که معاونت هنری آن را برای دوره هجدهم به شش میلیارد افزایش داده است. که البته کافی نیست.

در پاسخ به ایلنا؛ صدا و سیما به جشنواره موسیقی جوان اهمیت نمی‌دهد

در همین رابطه حمیدرضا اردلان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا که جشنواره جوان که طی چند سال گذشته وجه مردمی و رسانه‌ای خود را از دست داده ، چقدر برای مردمی شدن تلاش کرده و چقدر برای گستره رسانه‌ای آن برنامه ریزی شده، توضیح داد: موضوع این است که برای صدا و سیما جشنواره ملی با حضور دوهزار جوان اهمیت ندارد که البته ما برای رفع این معضل تلاش‌هایی کرده‌ایم. نامه‌هایی داده‌ایم و تماس‌هایی گرفته‌ایم تا این همکاری و حمایت حاصل شود.

اردلان گفت: به رادیو هم نامه زدیم تا بیایند و برای مردم گزارش بگیرند یا حتی به ضبط آثار بپردازند که می‌توان نتیجه کار را آرشیوی ارزشمند دانست. من امیدوارم که امسال این پوشش گسترده را داشته باشیم.

صدا و سیما و جریان‌های فرهنگی به موسیقی پاپ اهمیت می‌دهند

اردلان ادامه داد: ما باید به این موضوع توجه کنیم که وظایف دانشگاه‌ها نسبت به جشنواره چیست؟بله صدا وسیما و آکادمی‌ها، برای جریان‌های فرهنگی استانها برنامه‌هایی هم دارند اما آنچه برایشان اهمیت دارد موسیقی پاپ است.

او با تاکید بر اینکه به موسیقی پاپ معتقد نیست؛ اذعان داشت: ما باید به موسیقی های اصیل نواحی مختلف ایران توجه کنیم چرا که با تخریب گوش مخاطبان موافق نیستم. رادیو می‌تواند با پوشش زنده گستره بهتری ایجاد کند. تلویزیون نیز باید سازها را نشان دهد.

موسیقی مقدس است و برخی قبل اجرا وضو می‌گیرند

اردلان گفت: موسیقی مقدس است و ما نباید این موضوع را نادیده بگیریم. اگر توجه کنیدبرخی قبل نواختن سازشان وضو می‌گیرند چون به معنویت موسیقی اعتقاد دارند. مثلا تنبورنوازان کرمانشاه و مناطق دیگر قبل از نواختن وساز دست گرفتن وضو می‌گیرند

او گفت: بله در سایت انجمن موسیقی ایران همه اتفاقات به صورت خبر و گزارش ارائه می‌شود اما این کجا و پوشش رسانه‌های بزرگ کجا؟

اردلان گفت: مدیر صدا وسیما در رابطه با نشان دادن ساز باید شهامت هم داشته باشد. این یک بام و دو هوا بودن دوره‌اش گذشته است.

حمیدرضا اردلان در پایان گفت: همه تلاشمان را کرده‌ایم که امسال پخش زنده داشته باشیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

شکری نیز در تکمیل صحبت‌های اردلان گفت: در سند ملی موسیقی که به تایید شورای عالی فرهنگی رسیده و توسط رئیس جمهور شهید آیت‌الله رییسی ابلاغ شده‌، آمده که موسیقی باید با تمام ملزوماتش نشان داده شود. مسئولان صدا و سیما هم از نشان دادن ساز، استقبال می‌کنند اما خب معذوریت دارند.

نگاهی آماری به جشنواره از زبان مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران

در ادامه اسحاق شکری(مدیرعامل انجمن موسیقی ایران) به توضیحاتی درباره جشنواره جوان پرداخت. او ضمن ابراز تاسف از درگذشت احمد پژمان گفت: در جشنواره امسال نزدیک به ۱۶۴۰ نفر در مرحله اول حضور یافته‌اند، که ۸۰۴ نفر در بخش موسیقی دستگاهی، ۳۵۱ هنرمند در بخش موسیقی کلاسیک، و ۴۴۹ شرکت‌کننده در بخش موسیقی نواحی کشور، حضور خواهند داشت.

او گفت: دو بخش پیانو و ویلون ایرانی به صورت یک مرحله‌ای خواهد بود اما باقی قسمت‌ها مرحله نهایی نیز دارند.

شکری ادامه داد: جشنواره هجدهم نزدیک به ۱۰۰ داور دارد که همگی استادان برجسته موسیقی هستند.

او با اشاره به اینکه، سی استان کشور در جشنواره امسال حضور دارند، گفت: رویداد امسال، از یازدهم شهریور تا ۲۶ شهریور برگزار خواهد شد. گروه‌ها در تالار رودکی اجرا خواهند داشت و مکان برگزاری اختتامیه تالار وحدت است.

او گفت: با توجه به تاکید معاونت هنری و دفتر موسیقی جشنواره موسیقی فجر و موسیقی جوان به صورت مستقیم و قطعی مورد حمایت وزارت ارشاد هستند.

او بیان کرد: گروه‌هایی نیز در مرحله اول تشکیل می‌دهیم که آنها را در جشنواره موسیقی فجر امسال، خواهیم داشت.

شکری در رابطه با حمایت‌های آکادمیک از از برگزیدگان، گفت: جشنواره مورد تایید بنیاد نخبگان قرار گرفته و برگزیدگان به بنیاد معرفی می‌شوند. رده سنی، بالای ۱۸سال است و افراد زیادی به بنیاد معرفی شده اند.

