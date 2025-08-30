ثبت درههای خرمآباد در فهرست میراث جهانی نقطه برجستهای در معرفی استان است/ مردمان سرآمد هنر و ادبیات، سرمایه واقعی لرستان هستند
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جلسه شورای اداری لرستان تأکید کرد: لرستان فراتر از یک دره است؛ استانی است با تاریخی کهن، فرهنگی غنی و مردمانی سرآمد در هنر، ادبیات و میراث معنوی، که شایسته سرمایهگذاری و معرفی در سطح ملی و بینالمللی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در جلسه شورای اداری لرستان با حضور استاندار، نمایندگان و جمعی از مسئولان استانی، ثبت درههای خرمآباد در فهرست میراث جهانی یونسکو را نقطهای برجسته در معرفی تاریخ و فرهنگ استان دانست.
وی با اشاره به جایگاه لرستان در تاریخ بشر و میراثفرهنگی کشور گفت: ما از این پس صرفاً از یک دره سخن نمیگوییم؛ از استانی سخن میگوییم که مردمان آن در حوزههای تاریخ، هنر، ادبیات و صنایع دستی سرآمد بوده و هستند.
صالحیامیری با تأکید بر اهمیت حضور در استان افزود: دیروز توفیق داشتم همراه با معاونین و همکارانم در جشن مردمی استان حضور یابم و لبخند و نشاط مردم لرستان را از نزدیک مشاهده کنم. از سوی رییسجمهوری، سلام گرم خود را به مردم عزیز استان ابلاغ میکنم.
وی به دیدار با فعالان گردشگری، تشکلهای صنایعدستی، هتلداران و سرمایهگذاران استان اشاره کرد و گفت: مهمترین چالشهای آنان در سه محور بیمه، مالیات و تأمین تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژهها خلاصه میشود. این مسائل نشان میدهد لرستان سرزمینی ناشناخته است که نیازمند سرمایهگذاری جدی برای شناسایی ظرفیتها و معرفی جاذبههای خود به ایران و جهان است.
وزیر میراثفرهنگی تأکید کرد: اگر بتوانیم ظرفیتهای طبیعی، میراثفرهنگی و صنایعدستی این استان را به درستی معرفی کنیم، لرستان با موجی از گردشگران مواجه خواهد شد. مردمان مهماننواز استان میتوانند نقطه آغاز جهشی در توسعه گردشگری کشور باشند.
صالحیامیری همچنین از برنامههای ویژه وزارتخانه برای لرستان خبر داد و اظهار داشت: از استاندار خواستهام برنامههای گردشگری استان را در قالب یک همایش ملی برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری تدوین کنند.
وی با قدردانی از تلاشهای نمایندگان مجلس استان در پیگیری مطالبات مردم افزود: ما از مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال مردم آگاهیم و به نمایندگی از دولت از آنان عذرخواهی میکنیم، اما نمیتوان واقعیتها و ظرفیتهای استراتژیک استان را نادیده گرفت.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به نقش لرستان در دوران دفاعمقدس، گفت: سر تعظیم فرود میآوریم در برابر شهدا و خانوادههای آنان که با مقاومت خود استقلال، امنیت و شرافت این کشور را تضمین کردند.
صالحیامیری در پایان اعلام کرد: در تداوم این جلسات، تصمیمات راهبردی برای توسعه زیرساختهای گردشگری و صنایعدستی و نیز اکتشاف ظرفیتهای میراثفرهنگی استان اتخاذ خواهد شد.