حراج گیتار «ادی ون هیلن» به ارزش ۲ میلیون دلار در «ساتبیز»

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «آرت نیوز» در حراج «ساتبیز» امسال که در ماه اکتبر برگزار می‌شود، یکی از شناخته‌شده‌ترین سازها در معرض حراج گذاشته می‌شود. این ساز یک گیتار است که طرفداران موسیقی شناسنامه‌دار آن را می‌شناسند.

این ساز، گیتار اختصاصی «کرِیمر»، مدل ۱۹۸۲ است که به «ادی ون هیلن»، نوازنده گیتار تعلق داشته است.

تصویری از گران‌ترین گیتار دنیا

دپارتمان « Popular Culture »

ارزش تخمینی این گیتار بین ۲ تا ۳ میلیون دلار است و قرار است در نخستین دوره‌ی رویداد جدید «ساتبیز» به نام « Grails Week » در شهر نیویورک عرضه شود. این پروژه در راستای مزایده‌هایی است که «ساتبیز» در مرکز بازار آثار کلکسیونی پاپ کالچر، طراحی کرده است.

«ساتبیز» اوایل امسال دپارتمان « Popular Culture »/ «فرهنگ عامه» را راه‌اندازی کرد و اکنون هفته گریلز را برای تحکیم موقعیت خود در این حوزه‌ی رو به رشد برگزار می‌کند.

بحران جهانی اقتصاد و رکود بازارهای هنر و یک تمهید از سوی ساتبیز/ تغییر استراتژی خانه‌های حراج

این مزایده‌ها بخشی از یک استراتژی جدید هستند. بازار حراج آثار هنری در سال‌های اخیر افت داشته است: در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، فروش در «کریستی»، «ساتبیز» و «فیلیپس» نسبت به سال ۲۰۲۲، حدود ۴۴ درصد کاهش یافت؛ یعنی رقمی معادل نزدیک به ۳ میلیارد دلار افت ارزش! همین موضوع باعث شده خانه‌های حراج تمرکز بیشتری بر کالاهای لوکس و کلکسیونی‌های پاپ‌کالچر داشته باشند.

به عنوان مثال ماه گذشته در پاریس، یک کیف دست‌دوم «Hermès Birkin »T متعلق به «جین برکین» با قیمت ۱۰ میلیون دلار رکورد جهانی زد.

در نهایت اینکه، «کریستی» توانست با رشد ۳۰ درصدی فروش کالاهای لوکس (معادل ۴۶۸ میلیون دلار) و سهم ۲۲ درصدی آن از کل گردش مالی‌اش، نتایج نیمه اول سال ۲۰۲۵ را ثابت نگه دارد. طبق برآورد « ArtTactic »، کالاهای لوکس اکنون بیش از یک‌پنجم ارزش فروش کل خانه‌های حراج بزرگ را تشکیل می‌دهند که می‌توان گفت رقمی بی‌سابقه است.

دست‌نوشته روی گیتار کریمر که بر میلیون‌ها دلار بر ارزش آن افزوده است

تثبیت حضور «ساتبیز» در بازار عمومی

جاشوا پولان (رئیس بخش لوکس حراج ساتبیز)، در مورد گیتار «ون هیلن» گفت: دقیقاً همان نوع اثری است که برای چنین رویدادی مناسبت است و ما هم در ذهنمان و طی صحبت‌ها، نظرمان چنین کالایی بود.

گفتنی است، حراج «ساتبیز» پیش‌تر هم جلیقه‌ معروف فیلم « Ferris Bueller’s Day Off » و دیگر یادگارهای سینمایی را به فروش رسانده بود.

باید گفت، مزایده‌ پیش رو نقطه‌ عطف تازه‌‌ای برای «ساتبیز» خواهد بود: هفته «گریلز»، یک مزایده‌ی دوسالانه برای فروش آثار شاخص فرهنگی از دنیای موسیقی، فیلم، تلویزیون و کمیک خواهد بود.

در این رویداد، علاوه بر گیتار «ون هیلن»، نسخه دست‌نویس اولیه‌ی ترانه « Subterranean Homesick Blues » باب دیلن، طرح جلد اصلی آلبوم « It’s Only Rock ’n Roll » رولینگ استونز و یک سنج استودیویی بیتلز از دهه ۱۹۶۰ هم به حراج گذاشته می‌شود.

گیتاری فراتر از یک یادگاری

و اما همه چیز درباره گرانترین گیتار دنیا. گیتار مذکور تنها یک شیء یادگاری نیست. ماجرا از این قرار است که «ون هیلن» پس از سال‌ها استفاده سنگین از گیتارش، این ساز را به تکنسین گیتارش هدیه داد. این فرد بعدا گیتار را به مایک مارز، گیتاریست گروه « Mötley Crüe »، فروخت. در ادامه همین روند بوده که مایک مارز بخش‌هایی از آلبوم معروف سال ۱۹۸۹ گروه « Dr. Feelgood » را با همین ساز ضبط کرده و بعد آن را کنار گذاشته است. موضوع مهم‌تر اینکه این گیتار بیش از چهار دهه از انظارعمومی به دور بوده است.

این ساز با رنگ‌آمیزی اسپری گونه با تونالیته‌های قرمز، مشکی، سفید انتزاعی و امضای ون هیلن، نسخه تکامل‌یافته طراحی معروف او «فرانکشتاین» است. این طرح ترکیبی از قطعاتی بود که صدایی مشهور را ایجاد می‌کرد که به آوای « Brown Sound » مشهور بود.

ون هیلن با وسواس فراوان در تغییر ارتفاع فرت‌ها، عرض شیطانک و برش بدنه، این گیتار را به ابزاری تبدیل کرد که هم یک اثر طراحی صنعتی و هم یک ابزار حرفه‌ای اجرای زنده بود.

این رویداد نشان‌دهنده‌ی جابجایی تاریخی از هنرهای تجسمی کلاسیک به بازار فرهنگ عامه و کالاهای لوکس است؛ روندی که در سال‌های اخیر با افزایش علاقه سرمایه‌گذاران و کلکسیونرها به نمادهای موسیقی، مد و سینما تقویت شده و احتمالاً آینده‌ی بازار حراج‌ها را بازتعریف خواهد کرد.

