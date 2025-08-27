خبرگزاری کار ایران
«سه نقطه مانده تا حسین (ع)» در سینما ایران اکران شد
مراسم اکران مردمی مستند بلند «سه نقطه مانده تا حسین (ع)» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهین نوبخت سوم شهریور ماه در سینما ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این برنامه با اجرای فرحناز منافی‌ظاهر، یکی از بازیگران حاضر در پروژه، آغاز شد و پس از پخش مستند، با تقدیر از عوامل تولید و مداحی محمدرضا جوان به پایان رسید. فاطمه مرتاضی، سهراب هادی، مجتبی شریعت، دکتر پانته‌آ دری، شهرام ابوالقاسمی، محمد متوسلانی، رضا رویگری و جمعی از هنردوستان از حاضران این مراسم بودند.

مهین نوبخت تأکید کرد که بخش‌های تحلیلی و نریشن‌های تاریخی فیلم، از نظر تدوین بسیار حساس و احساسی بودند و همین احساسات به مخاطبان نیز منتقل شده است. بازخوردهای مخاطبان نشان داد که فیلم توانسته است منطق و احساس را در کنار هم قرار دهد و حتی برخی افراد با دیدگاه‌های متفاوت را به تفکر و تعمق در مسیر عاشورا و اهداف امام حسین (ع) وادار کند.

عوامل تولید مستند عبارتند از:

نویسنده، محقق، کارگردان و تهیه‌کننده: مهین نوبخت، جانشین تهیه‌کننده: مجتبی شریعت، مجری طرح و مدیر تولید: شاهین بوالحسنی، آهنگساز، موسیقی: مجتبی تیموری، محمد تیموری، راویان: سهراب هادی، مهین نوبخت، مشاور رسانه: دینا محمدی، روابط عمومی: سید مهدی میرزایی، تصویر، تدوین، طراحی پوستر: مهین نوبخت، نقاشان قهوه خانه‌ای و هنرهای تجسمی، سعید مصیبی، سهیل مصیب، صدا وصداگذاری، اصلاح رنگ و نور، عکس: شاهین بوالحسن، کارشناس مذهبی و مداحی: محمدرضا جوان

زینب ابراهیمیان و مجید میرزایی عکاس اکران مردمی

