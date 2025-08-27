خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور مجدد «فردریک» در تالار وحدت

حضور مجدد «فردریک» در تالار وحدت
کد خبر : 1678846
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «فردریک» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی برای یک دوره ویژه و محدود از ۲۰ شهریور در تالار وحدت صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا،  نمایش «فردریک» نوشته اریک امانوئل اشمیت و ترجمه شهلا حائری است که با کارگردانی حمیدرضا نعیمی بهار سال جاری در تالار وحدت روی صحنه رفت.

اجرای این نمایش با وجود استقبال مخاطبان در آن مقطع زمانی به دلیل جنگ ۱۲ روزه متوقف شد. 

«فردریک» با حضور بازیگران جدید برای اجرا در یک دوره ویژه و محدود از ۲۰ شهریور در تالار وحدت، آماده می‌شود. 

حمیدرضا نعیمی برای این دوره جدید از اجراهای «فردریک» اعلام کرد که گروه این نمایش به منظورِ همراهی و همدلی با تماشاگرانِ عزیزی که همواره پشتیبانِ تئاتر بوده‌اند قیمتِ بلیت‌ها را کاهش داده‌اند تا در این روزگار و اوضاعِ سخت همگان بتوانند با دیدن این نمایش کمدی-تراژدی لحظات خوش و خاطره‌انگیزی را در کنارِ خانواده‌های‌شان سپری کنند. 

اسامی بازیگرانِ جدیدی که به اجرای دور سوم نمایش «فردریک» پیوسته‌اند به زودی اعلام می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور