حضور مجدد «فردریک» در تالار وحدت
نمایش «فردریک» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی برای یک دوره ویژه و محدود از ۲۰ شهریور در تالار وحدت صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش «فردریک» نوشته اریک امانوئل اشمیت و ترجمه شهلا حائری است که با کارگردانی حمیدرضا نعیمی بهار سال جاری در تالار وحدت روی صحنه رفت.
اجرای این نمایش با وجود استقبال مخاطبان در آن مقطع زمانی به دلیل جنگ ۱۲ روزه متوقف شد.
«فردریک» با حضور بازیگران جدید برای اجرا در یک دوره ویژه و محدود از ۲۰ شهریور در تالار وحدت، آماده میشود.
حمیدرضا نعیمی برای این دوره جدید از اجراهای «فردریک» اعلام کرد که گروه این نمایش به منظورِ همراهی و همدلی با تماشاگرانِ عزیزی که همواره پشتیبانِ تئاتر بودهاند قیمتِ بلیتها را کاهش دادهاند تا در این روزگار و اوضاعِ سخت همگان بتوانند با دیدن این نمایش کمدی-تراژدی لحظات خوش و خاطرهانگیزی را در کنارِ خانوادههایشان سپری کنند.
اسامی بازیگرانِ جدیدی که به اجرای دور سوم نمایش «فردریک» پیوستهاند به زودی اعلام میشود.