سومین دوره توان‌افزایی استادان علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد

سومین دوره توان‌افزایی استادان علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد
سومین دوره توان‌افزایی استادان درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مسئولان کشوری، دانشگاهی و جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سومین روز از سومین دوره توان‌افزایی استادان درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت صبح امروز (سه شنبه) با حضور مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، استادان درس دفاع مقدس و مقاومت و جمعی از آزادگان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح علمی و توانمندی‌های آموزشی استادان درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت طراحی شده و در آن محورهایی همچون نقش دانشگاه‌ها در تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، ضرورت انتقال تجربیات پیشکسوتان جبهه و جنگ به نسل جوان، بررسی ابعاد نوین مقاومت اسلامی در منطقه، جنگ ترکیبی دشمن و الزامات فرهنگی و رسانه‌ای در مواجهه با آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین کارگاه‌های تخصصی متنوعی با موضوعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، هوش مصنوعی و تأثیرات آن در حوزه جنگ شناختی، آینده‌پژوهی مقاومت اسلامی، و بررسی شیوه‌های نوین روایتگری دفاع مقدس در رسانه و دانشگاه برگزار خواهد شد.
گفتنی است این کارگاه‌ها و نشست‌های علمی روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت و در محل سالن همایش‌های خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پیگیری می‌شود. در این بخش، استادان شرکت‌کننده ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی موزه، با دستاوردهای پژوهشی و مستندات تاریخی مرتبط با دفاع مقدس نیز آشنا خواهند شد.

