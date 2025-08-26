در نشست ملی راهنمایان گردشگری با وزیر میراثفرهنگی مطرح شد:
تثبیت بیمه راهنمایان گردشگری و مقابله با تورهای غیرمجاز در دستور کار دولت قرار گیرد
راهنمایان گردشگری کشور در نشستی که صبح امروز با وزیر میراثفرهنگی داشتند به بررسی چالشهای این حوزه پرداختند. تثبیت بیمه راهنمایان، مقابله با تورهای غیرمجاز، ضرورت امنیت شغلی، چالشهای مالیاتی و لزوم آموزش های بازآموزی از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.
بهگزارش ایلنا، نخستین نشست صمیمانه روسای تشکلهای راهنمایان گردشگری سراسر کشور با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد؛ نشستی که در آن دولت، مجلس و فعالان صنفی بر ضرورت همگرایی، اصلاحات ساختاری و حمایتهای معیشتی و حقوقی از راهنمایان گردشگری تأکید کردند و تصمیماتی مهم در مسیر ارتقای جایگاه این قشر کلیدی اتخاذ شد.
این نشست، که با حضور چهرههای صنفی و استانی همراه بود، به فرصتی برای بیان مستقیم دغدغهها و مطالبات جامعه راهنمایان گردشگری و بررسی راهکارهای ارتقای این حوزه بدل شد.
در آغاز نشست، محسن فتحی، رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری بر ضرورت وفاق ملی تأکید کرد و گفت: دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیت بر اساس این راهبرد باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و از فعالان حوزه گردشگری حمایت کنند.
او خاطرنشان کرد: همدلی، مهمترین مسیر پیروزی ملت است و مجلس آماده است برای تحقق خواستههای راهنمایان گامهای عملی بردارد.
در ادامه، رؤسای انجمنهای صنفی و حرفهای راهنمایان گردشگری از نقاط مختلف کشور یکی پس از دیگری به بیان مسائل و مطالبات جامعه خود پرداختند.
تثبیت بیمه راهنمایان، مقابله با تورهای غیرمجاز، ضرورت امنیت شغلی، برخوردهای سلیقهای در استانها، چالشهای مالیاتی، صدور مجوز تشکلها در سراسر کشور، لزوم آموزشهای بازآموزی، اعطای تسهیلات معیشتی و مسکن و نیز استخدام و بهکارگیری راهنمایان در سایتهای جهانی، از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
با وجود گستردگی مطالبات، سخنان حاضران بر محور واحدی استوار بود: راهنمایان گردشگری، نهتنها بازوی اجرایی بلکه قلب تپنده صنعت گردشگری ایراناند و جایگاه آنان نیازمند حمایت، رسمیت و تقویت نهادی است.
پرهام جانفشان، مدیرکل دفاتر خدمات گردشگری، در بخشی از سخنان خود با اشاره به بستههای حمایتی جدید اعلام کرد: وامهای قرضالحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی برای راهنمایان پیشبینی شده و تشکلهای حرفهای در مناطق آزاد همچنان میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
او همچنین از تشکیل کمیتههای تخصصی، ساماندهی قراردادهای شغلی و پیگیری قانونی فعالیتهای غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد.
در بخش پایانی نشست، محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، جامعه راهنمایان گردشگری را «منسجمترین تشکل صنفی» این حوزه دانست و تصریح کرد: ما خود را موظف میدانیم از مطالبات این جامعه حمایت کنیم. هر آییننامه یا پیشنهادی که در جهت تسهیل فعالیت آنان باشد با همراهی مجلس به سرانجام خواهد رسید.
وی همچنین خبر داد که از ۲۴ شهریورماه، برخی مکانهای حفاظتشده محیطزیست با رعایت مسائل و قانونهای زیستمحیطی به روی گردشگران گشوده خواهد شد؛ اقدامی که به گفته او میتواند مسیر تازهای برای توسعه گردشگری طبیعی در کشور بگشاید.
این نشست، که در فضایی صمیمانه و در عین حال راهبردی برگزار شد، را میتوان نقطه عطفی در تعامل میان جامعه راهنمایان گردشگری و سیاستگذاران دانست؛ تعاملی که اگر با تداوم و پیگیری عملی همراه شود، میتواند به تثبیت جایگاه راهنمایان بهعنوان ستون اصلی صنعت گردشگری ایران و حرکت به سوی توسعه پایدار این صنعت منجر شود.