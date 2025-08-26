خبرگزاری کار ایران
حضور خادمیاران رضوی منطقه ۴ در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع)

خادمیاران منطقه ۴ در مراسم عزاداری برگزارشده در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حاضر شدند و با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی شور معنوی مراسم را همراهی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه خادمان رسانه‌ای کانون‌های خدمت رضوی استان تهران، این مراسم در روز دوم شهریورماه ۱۴۰۴، همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه‌السلام برگزار شد و خواهران و برادران خادمیار با نظم و هماهنگی دقیق مسیر مراسم را طی کردند و با پرچم‌های امام رضا (ع) و نمادهای منطقه، جلوه‌ای ویژه و دلنشین به مراسم بخشیدند.

هماهنگی و اتحاد خادمیاران منطقه ۴، هم در مسیر حرکت و هم در صحن‌های حرم، جلوه‌ای از همدلی جمعی و شور رضوی رقم زد و نمونه‌ای از فعالیت مستمر آنان در برگزاری مراسم عزاداری رضوی را نشان داد.

مراسم با قرائت قرآن کریم، اجرای گروه سرود و سخنرانی حجت‌الاسلام مسعود عالی همراه بود و حال معنوی ویژه‌ای در حرم ایجاد کرد.

در طول مسیر و صحن‌های مختلف، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی خادمیاران منطقه ۴ با همکاری دیگر خادمیاران استان ادامه یافت و صدای عزاداری آنان، همراه با شور زائران، یاد امام رضا علیه‌السلام را در دل‌ها زنده نگه داشت.

حضور پرشور و منسجم خادمیاران منطقه ۴، این آیین معنوی را به نمونه‌ای زنده از عشق و ارادت صادقانه به اهل‌بیت (ع) تبدیل کرد.

حضور خادمیاران رضوی منطقه ۴ در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع)

