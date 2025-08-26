پیام تبریک رئیس جهاددانشگاهی به تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران
رئیس جهاددانشگاهی، در پیامی قهرمانی تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ را تبریک گفت و از جوانان ایرانی خواست تواناییها و دانش خود را در خدمت آبادانی و پیشرفت کشور قرار دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، در متن پیام علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
فرزندان آسمانی ایران
افتخارآفرینی شما در المپیاد نجوم و کسب رتبه نخست دل هر ایرانی را سرشار از غرور و امید کرد. شما نشان دادید که توانایی و اندیشه ایرانی میتواند تا بلندترین قلهها بدرخشد.
اکنونکه ثابت کردهاید توانمندید، رسالت بزرگتری پیش روی شماست: ماندن در کنار وطن و ساختن فردایی روشنتر برای این سرزمین.
ایران عزیز بیش از هر زمان دیگری به حضور شما نیاز دارد؛ شما ستونهای فردای این ملتید و بیتردید باهمت و دانش شماست که آیندهای درخشان ساخته خواهد شد.
تمام تلاش خود را بهکارگیرید تا تواناییهای خود را روزبهروز بیشتر کنید؛ چراکه هر گامی که شما در مسیر رشد برمیدارید، گامی است برای آبادانی وطن.
به نمایندگی از خانواده بزرگ جهاددانشگاهی، با قلبی سرشار از افتخار و امید، این موفقیت بزرگ را تبریک میگویم و باور دارم که شما ستارههای سازنده فردای ایرانید.
هر زمان که مایل باشید باافتخار مشتاق دیدار شما در جهاددانشگاهی هستیم.»
گفتنی است تیم المپیاد نجوم ایران برای دومین سال پیاپی توانست با کسب ۵ مدال طلا در رقابتهای جهانی، صدرنشین این رویداد علمی شود و بار دیگر نام کشورمان را در عرصه علمی جهان پرآوازه کند.