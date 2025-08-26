به گزارش خبرنگار ایلنا، ایده نسل‌کشی و تخریب کامل غزه از سوی اسرائیل فقط یک ایده با پیامدهای کوتاه‌مدت نیست، صهیونیست‌ها با تخریب مدارس نشان می‌دهند که سعی دارند همه امکان‌های موجود برای زیست در این باریکه را از بین ببرند و در کنار تحمیل گرسنگی، از بین بردن امنیت، عدم دسترسی به دارو و درمان سعی دارند با نابودی مدارس امکان تحصیل کودکان این منطقه را هم از بین ببرند.

‌آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که در پی حملات نظامی رژیم صهیونیستی مدارس غزه در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است. تصاویر ماهواره‌ای که اخیراً توسط مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل متحد منتشر شده، نشان می‌دهد که ۹ مدرسه از هر ۱۰ مدرسه از جمله مدارس آنروا نیاز به بازسازی کامل یا نوسازی اساسی دارند.

محدودیت‌های اعمال‌شده توسط مقامات اسرائیلی همچنان ورود لوازم آموزشی به غزه را محدود می‌کند و بر حجم و کیفیت کمک‌های ارائه‌شده تأثیر منفی می‌گذارد.

صهیونیست‌ها حتی آب آشامیدنی مردم فلسطین را هم آلوده می‌کنند. گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست با یورش به روستای «السعیر» در کرانه باختری، چاهی که اهالی از آن استفاده می‌کردند را آلوده کردند.

به گفته اهالی، شهرک‌نشینان اقدام به آب‌تنی در چاه کرده و همچنین حیوانات را داخل آن انداخته و شست‌وشو دادند.

علاوه بر مدارس، خانه‌های مسکونی یا حتی منابع آب آشامیدنی مردم غزه، بیمارستان‌ها نیز از وحشی‌گری صهیونیست‌ها در امان نیستند و به نظر می‌رسد که در پیشروی آن‌ها برای اشغال غزه بیمارستان‌ها در خطر جدی قرار دارند.

‌منابع پزشکی و بهداشتی فلسطین هشدار دادند که در صورت یورش ارتش رژیم صهیونیستی به داخل شهر غزه برای اشغال کامل آن، امکان انتقال بیماران و زخمی‌ها از بیمارستان‌های شهر غزه به مناطق دیگر نوار غزه وجود نخواهد داشت و هم‌اکنون ۲ هزار بیمار و زخمی در بیمارستان‌های این شهر تحت مداوا هستند

کابینه رژیم صهیونیستی به تازگی طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرد و براساس آن، ارتش این رژیم اجرای این طرح را در قالب عملیات موسوم به «ارابه های گدعون ۲» آغاز کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی در راستای اجرای این طرح، درحال کوچاندن بیش از ۹۰۰ هزار نفر ساکن شهر غزه به سمت جنوب نوار غزه است.

نتانیاهو و همراهانش در جنایت‌های در حال وقوع غزه دیگر در هیچ جای دنیا کوچک‌ترین محبوبیتی ندارند و امروز می‌توان او را یکی از منفورترین سیاستمداران حال حاضر دنیا دانست. کسی که حتی در سرزمین‌های اشغالی نیز با سیلی از اعتراضات و انتقادات روبرو است و تصاویر متعددی که از اعتراضات صهیونیست‌ها در فضای رسانه‌ای منتشر شده، گواهی بر این مدعاست.

روز گذشته تلویزیون اسرائیل اعلام کرد گروهی از «نوجوانان تپه‌ها» در جریان یک تظاهرات مقابل یکی از مراکز شاباک در مرکز اسقاطیل تلاش کردند این مرکز را به آتش بکشند.

این تظاهرات به پرونده‌ای امنیتی جدی مربوط می‌شد که جزئیات آن همچنان تحت دستور منع انتشار باقی مانده است.

به گفته خبرنگار، حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر در تجمع حضور داشتند. در جریان اعتراض، آن‌ها باغ زیتون نزدیک مرکز را آتش زدند و این موضوع خطر واقعی برای تأسیسات ایجاد کرد.

شاباک و پلیس اعلام کردند پنج مظنون در ارتباط با «فعالیت خشونت‌آمیز و شدید علیه نیروهای امنیتی» بازداشت شده‌اند. با این حال، هنوز هیچ‌یک از کسانی که باغ زیتون را به آتش کشیدند دستگیر نشده‌اند.

دامنۀ اعتراضات به کابینۀ اسرائیل گسترش یافته و خانواده‌های اسرا به‌همراه فعالان سیاسی مقابل خانۀ چند وزیر تجمع کردند.

این تجمعات مقابل خانۀ رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی در تل‌آویو، وزیر امور راهبردی در قدس اشغالی، وزیر جنگ اسرائیل در کفار احیم، وزیر آموزش‌وپرورش در هود هشارون و وزیر کشاورزی در عسقلان برگزار شد.

روزنامۀ «هاآرتص» به نقل از یکی از بستگان اسرا که خطاب به وزیر جنگ اسرائیل صحبت می‌کرد، نوشت: «مسئولیت بپذیر و وظیفه‌ات را به‌عنوان یک اسرائیلی انجام بده، نه به‌عنوان مطیع نتانیاهو. بگو: تا همین‌جا، این جنگ بیهوده را پایان می‌دهیم، به توافق می‌رویم و هر بهایی لازم باشد می‌پردازیم.»

علاوه بر این خودکشی نظامیان اسرائیلی در این روزها یکی از معضلات به وجود آمده برای نیروهای مسلح و امنیتی رژیم صهیونیستی است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که شمار نظامیان و نیروهای امنیتی که از اوایل سال جاری میلادی خودکشی کردند، به ۲۲ نفر افزایش یافته است.

در بین چهره‌های محبوب و مطرح دنیای سینما نیز هر روز افرادی اعتراض خود را نسبت به اقدامات اسرائیل بیان می‌کنند. مارک رافلو بازیگر هالیوودی، در یک پیام ویدیویی با انتقاد شدید از بی‌تفاوتی رهبران جهان نسبت به بحران انسانی در غزه، خواستار اقدام فوری شد و گفت: آنچه در غزه شاهدش هستیم یک تراژدی و جنایتی علیه بشریت است. این یک بلای طبیعی نیست، بلکه قحطی ساخته بشر و نتیجه تصمیمات تعمدی زمامداران است.

انزجار از صهیونیست‌ها به میادین ورزشی نیز راه پیدا کرده است. یک کارشناس مشهور فوتبال در شبکه ورزشی رژیم صهیونیستی به انزجار جهانی از اسرائیل اشاره کرد و گفت: اکنون بزرگ‌ترین باشگاه‌های جهان خواستار اخراج اسرائیل از فیفا و یوفا شده‌اند. ما با یک بحران سیاسی بسیار جدی نه تنها در فوتبال بلکه در سایر حوزه‌های ورزشی روبه‌رو هستیم؛ شرایطمان در جهان اصلا خوب نیست.

«راندیپ سارای» وزیر توسعه بین‌الملل کانادا نیز رژیم صهیونیستی را «نیروی اشغالگر» خواند و تاکید کرد: جنگ در غزه باید همین حالا تمام شود.

سارای شنبه شب در بیانیه‌ای که در تارنمای دولت کانادا منتشر شد، اعلام کرد: کانادا عمیقا نگران شرایط وحشتناک و وخیم غزه و افزایش مرگ و میر غیرنظامیان از جمله کودکان بر اثر گرسنگی است. اسرائیل به عنوان یک نیروی اشغالگر با امتناع از تسهیل ارسال کمک‌های انساندوستانه به تعهدات خود طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه عمل نکرده است.

گروهی از معترضان در مکزیک نیز در واکنش به تداوم نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه، مقابل سفارت این رژیم تجمع کردند و در جریان این اعتراض ساختمان سفارت را به آتش کشیدند.

در شهر اوترخت، هزاران جفت کفش کوچک به نشانه سوگ و همدردی با کودکان شهید غزه به نمایش گذاشته شد

برای دومین سال پیاپی، یک گروه فعال هلندی با برگزاری مراسمی، نام و سن ۱۹ هزار کودک جان‌باخته فلسطینی را قرائت کردند و هزاران جفت کفش را به نشانه سوگواری و همدردی با کودکان فلسطینی به نمایش گذاشتند.

مردم کشورهای مختلف از جمله یونان، استرالیا، انگلیس و... به شکل‌های مختلف انزجار خود از رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهند و هر روز برای بیشتر دیده شدن این اعتراضات شاهد شکل‌گیری خلاقیت‌هایی هستیم که عمق فجایع در جریان غزه را بهتر نشان می‌دهند اما دولت‌ها در کشورهای اروپایی هنوز با مردم کشورشان همراه نشده‌اند و بعضاً همراه با صهیونیست‌ها در کشتار مردم غزه نقش دارند.

تظاهرات چندین هزار نفری حامیان فلسطین در بریزبن، سیدنی ، ملبورن و ۴۰ نقطه استرالیا برگزار شد

در آمریکا نیز انتقاد از رژیم صهیونیستی با هزینه‌های بالایی برای منتقدان همراه خواهد بود. جاناتان استریج، گروهبان ارتش آمریکا با انتشار ویدئویی در فضای مجازی از سرنوشت خود در آمریکا به دلیل انتقادهایش از اسرائیل سخن گفت و تأکید کرد: پس از بیست سال خدمت در ارتش، به من گفتند تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می‌روم. مدرکی که به دستم دادند، پست‌های ضد اسرائیلی من بود!

اما باوجود انزجار جهانی از تدام ماشین کشتار در فلسطین خبری از ارسال مهمات و اسلحه ازسوی آلمان برای صهیونیست‌ها منتشر شد. براین اساس یک هواپیمای باری نظامی سنگین وزارت دفاع آلمان در پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی به زمین نشست که شامل مقدار زیادی مهمات در حال انتقال برای نیرو هوایی اسرائیل است. همچنین یک فروند هواپیما ترابری ارتش انگلیس به تازگی در فرودگاه بن گوریون به زمین نشسته است.

به پشتوانه این حمایت‌ها همچنان جنایات اسرائیل در جریان است. منابع محلی گزارش دادند که در پی حمله رژیم صهیونیستی به جمعیت منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه در جنوب نوار غزه، ده‌ها نفر مجروح شدند. بیشتر مصدومان این حمله وحشیانه از کودکان هستند که به بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس منتقل شده‌اند.

دفاع مدنی غزه نیز در منطقه الکرامه واقع در شمال غزه، پیکر ۳ شهید را از زیر آوار منزل مسکونی بیرون کشیدند. همچنین یک کودک زنده از میان آوار نجات یافت و به مراکز درمانی منتقل شد.

با وجود همه این جنایت‌ها و حمایت‌های جهانی از نتانیاهو هنوز او نتوانسته به موفقیت و پیروزی چشم‌گیری دست پیدا کند و حتی بسیاری از کارشناسان صهیونیست او را یک شکست‌خورده می‌دانند. ژنرال عاموس گیلعاد رئیس سابق رکن اطلاعاتی اسرائیل در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: اشغال غزه ما را بیشتر در باتلاق فرو خواهد برد!

گیورا آیلند، رئیس پیشین شورای امنیت داخلی اسرائیل نیز گفت: تمام فرضیه‌های کابینه و فرماندهان نظامی غلط از آب درآمدند و ما به هیچ یک از اهدافمان در غزه نرسیدیم؛ غزه حماس است و حماس همان غزه!

