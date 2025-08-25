به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ انیمیشن های سینمایی «دوستان تخیلی»، «ژی در مسیر رالی»، «سفر جذاب یاکاری»، «اولترامن؛ خیزش»، «ویکی و مردان پر زور» و «هارمونیکا»؛ از دوشنبه 3 شهریور ماه تا چهارشنبه 5 شهریور ماه از شبکه های کودک و امید پخش می شوند.

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «دوستان تخیلی» به کارگردانی «جان کرازینسکی»، دوشنبه 3 شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: بی به دلیل بستری شدن پدرش در بیمارستان مجبور است چند روزی را در خانه مادر بزرگ بگذراند. اما در شب‌های اول حضورش در آن‌جا متوجه صدا‌های عجیب غریب و رفت و آمد‌های مشکوک می‌شود. او به دنبال شکش می‌رود و متوجه حضور افرادی غیر عادی در طبقه بالای خانه مادر بزرگش می‌شود. موجودی با شاخک‌های بلند و دامن و کفش باله، یک عروسک عظیم الجسه پرمو و بنفش و مرد صاحب‌خانه که همواره با آن‌ها کشمکش دارد. دوستان جدید بی به او می‌گویند ایف هستند و از کالوین که صاحب خانه‌ است و مثل او می‌تواند آن‌ها را ببیند خواسته‌اند تا برایشان بچه‌های جدید پیدا کند اما او خیلی در این کار موفق نبوده. بی بعد از سفر به سرزمین ایف‌ها که درون یک شهربازی مخفی شده؛ می‌پذیرد به ایف‌ها برای پیدا کردن بچه‌های جدید کمک کند. اما اولین تلاش‌های او با شکست مواجه می‌شود در این سفر لوییس به او می‌گوید کالوین قبلا دلقک بوده اما الان بد خلق شده است. او و دوستانش تصمیم می‌گیرند ایف‌ها را با بچه‌های قبلی‌شان که حالا بزرگ‌سال‌‌‌اند و آنان را فراموش کرده دوباره پیوند دهند. او می‌فهمد تنها‌ یادآوری یک خاطره عمیق که فرد را به دوران کودکی‌اش می‌برد می‌تواند باعث شود تا او ایفش را به یاد آورد و با او پیوند برقرار کند. بی ماموریتش را به درستی انجام می‌دهد و بعد از ترخیص پدرش به بیمارستان عزم برگشت به خانه را دارد اما ...

**********

انیمیشن سینمایی «ژی در مسیر رالی» به کارگردانی «راس ونوکور»، سه شنبه 4 شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: یک راننده ماشین‌ مسابقه تازه‌ کار به نام ژی که این فرصت را به دست می آورد تا در برابر قهرمان فعلی مسابقات اتومبیل رانی رقابت کند. حال ژی باید بر موانع غیرمنتظره و رقبای بسیار غلبه کرده تا ثابت کند که می‌تواند قهرمان بعدی مسابقات اتومبیل رانی باشد. ژی از نژاد حیوانات چشم‌گرد (لوریس) است که با مادربزرگش در شهر حیوانات زندگی می‌کند. او از کودکی به مسابقات رالی علاقه‌مند است اما مادربزرگش مخالف این ورزش است. تا این که ژی متوجه می‌شود که یکی از برندگان مسابقات رالی که یک وزغ ثروتمند به نام آرچی است قصد دارد خانه‌ی لوریس‌ها را تخریب کند. ژی وقتی مادربزرگ و هم‌نژادانش را از این قضیه هراسان می‌بیند، تصمیم می‌گیرد با آرچی در مسابقات رالی معامله کند که ...

**********

انیمیشن سینمایی «سفر جذاب یاکاری» به کارگردانی «خاویر جاکومتی»، چهارشنبه 5 شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: یاکاری پسر بچه ای از قبیله سینوپس سرخپوست ها است. قبیله باید با سفر بوفالوها سفر نماید و در خطر سرما و طوفان قرار دارد. ولی یاکاری به دنبال یک اسب به نام آذرخش کوچولو رفته است. او آذرخش کوچولو را که پایش زیر یک سنگ گیر کرده نجات می دهد و بعد عقاب به او یک پر هدیه می دهد که می تواند با حیوانات صحبت نماید. او با اذرخش کوچولو صحبت می کند و زمانی که چند نفر از قبیله دیگر اسب های وحشی را گرفته اند آنها را نجات می دهد. والدین یاکاری به دنبال او هستند ولی قبیله سفر کرده است و ...

**********

**** شبکه امید

انیمیشن سینمایی «اولترامن؛ خیزش» به کارگردانی «شانون تیندل و جان آوشیما»، دوشنبه 3 شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این انیمیشن با بازی کریستوفر شان، راب فوکوزاکی، هیرو ناکامورا، گده واتانابه، تاملین تومیتا، کئونه یانگ و فرانک باکلی؛ در مورد یک بازیکن بیسبال معروف به نام کن ساتو است که مثل پدرش مخفیانه‌ به عنوان ابرقهرمانی غول‌پیکر به نام اولترامن زندگی می‌کند. در این میان کن ساتو پس از شکست دادن بزرگ ترین دشمن خود کایجو

(یک هیولای دریایی)، مجبور می‌شود از فرزند تازه متولد شده او مراقبت کرده و میان حرفه و وظایف قهرمانی خود تعادل برقرار کند که ...

**********

فیلم سینمایی «ویکی و مردان پر زور» به کارگردانی «میشائیل هربیگ»، سه شنبه 4 شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی یوناس هامرل، والدمار کوبوس، گونتر هافمن و مایکل هربیگ؛ درباره ویکی وایکینگ کوچکی است که برخلاف هم‌قبیله‌ای‌هایش بازوی پرقدرتی ندارد. پدرش هالوار با ترتیب دادن مسابقه‌ای تلاش می‌کند تا قدرتمندی را به ویکی نشان دهد؛ اما ...

**********

فیلم تلویزیونی «هارمونیکا» به کارگردانی «سیدامید حسینی»، چهارشنبه 5 شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پسری به نام حمید که دارای لکنت زبان است همراه مادرش که پرستار است در خانه ای زندگی می کنند. پدر حمید نزدیک به یک سال است که بر اثر بیماری فوت شده. حمید در مدرسه مورد اذیت و آزار یکی از همکلاسی هایش به نام نادر قرار می گیرد که اتفاقا در باشگاه هم از این آزار در امان نیست. مادر حمید سعی دارد تا با گفتار درمانی کمک به گویش روان و سلیس فرزندش نماید اما در طول مدت گفتار درمانی نتیجه دلخواه حاصل نمی شود که خود پزشک هم از این مطلب دچار تعجب شده است. در باشگاه کشتی مردی به نام آقا رسول سرپرست باشگاه است که در تمام شرایط حامی حمید بوده و این حمایتش برای نادر و برخی دیگر خوشایند نیست به طوری که در یکی از تمرین ها قبل از مسابقه کسی حاضر به تمرین با حمید نیست و خود آقا رسول برای تمرین با حمید به رقابت می پردازد که ...

فاطمه گودرزی، پیام دهکردی، صدرالدین حجازی و یوسف صیادی در فیلم تلویزیونی «هارمونیکا» هنرنمایی کرده اند.

