به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:



«رسانه ملی، صدای مردم شجاع، قوی و بصیر ایران است، همان مردم سربلند و سرافرازی که در دفاع مقدس 12 روزه طرح پیچیده دشمن برای در هم شکستن ایران عزیز را با ایستادگی و وحدت و همدلی نقش بر آب و کاری کردند که رؤیای آمریکا و صهیون برای تسلیم ایران به کابوس مبدل شود.

رسانه ملی نیز که به تأسی از ملت غیور ایران در جنگ تحمیلی و ظالمانه اخیر سر فرود نیاورد، همواره خود را صدای ایستادگی و غیرت تاریخی ایرانیان در برابر دشمن می‌داند و نمی‌تواند صدای تسلیم و ضعف کسانی شود که با وجود پیروزی بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر و هزیمت دشمنان ایران، همچنان بر طبل ترس و یأس و وادادگی می‌کوبند.

رسانه ملی بر این باور است که پژواک بخشیدن به صدای ضعف و تسلیم، برای کشور مضر و خطرناک است و نه‌تنها باعث ایجاد اختلال محاسباتی در اردوگاه دشمنان و تشجیع آنان برای شرارتی دیگر علیه کشورمان خواهد شد، بلکه در داخل کشور نیز مایه تفرقه و گسست اتحاد ملی است. رسانه ملی خود را موظف می‌داند که از قدرت ایران و اتحاد مردم صیانت و از ایجاد برساخت جعلی ضعف از ایران مقتدر و تفرقه ملت متحد با همه ظرفیت جلوگیری کند.

بیانیه اخیر افرادی که خود را منسوب به جبهه اصلاحات انگاشته‌اند، چنان تأسف‌بار و از منظر غیرت ملی غیر قابل قبول است که جریان‌ها و شخصیت‌های برجسته و اصیل اصلاح‌طلب نیز با آن مرزبندی شفاف و قاطع کردند تا از سند خوردن این تجویزهای ذلت‌بار به نام اصلاح‌طلبان جلوگیری کنند. همچنین دولت محترم به‌درستی این بیانیه را عامل تفرقه خواند و آن را محکوم کرد.

رسانه ملی که در گرماگرم دفاع مقدس 12 روزه و پس از آن با افتخار تریبون بسیاری از چهره‌ها و جریان‌هایی بوده که در عین تفاوت و تنوع در گرایش‌ سیاسی، دغدغه وحدت و انسجام ملی را داشته‌اند، با شفافیت تمام تأکید می‌کند هیچ‌گاه ابزار و تریبون انعکاس تصویر ضعف و تسلیم و تفرقه ایرانیان نخواهد شد».

گفتنی است امروز آذر منصوری رییس جبهه اصلاحات در نامه‌ای از رییس صداوسیما درخواست کرد که نمایندگان جبهه اصلاحات در یک برنامه زنده امکان پاسخ به تخریب‌ها را داشته باشند.

