مستندساز ایرانی برنده جایزه جهانی IPA شد

به گزارش ایلنا، در مسابقات عکاسی IPA 2025 که مخفف INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS است، ۸ عکس مهرداد اسکویی برای مرحله نهایی داوری کاندیدا شد که در نهایت در اتفاقی کم سابقه ۷ عکس او نشان افتخار جشنواره و عکسی با عنوان" در میان آوار فاجعه" که مربوط به چهره پسر نوجوانی در خرابی های پس از زلزله است، جایزه نخست یکی از مهم ترین جشنواره های حرفه ای عکاسی سال ۲۰۲۵جهان را به خودش اختصاص داد.

ایپا که در سال ۲۰۰۳ میلادی تاسیس شد، یک رویداد سالانه معتبر و حرفه ای ست که از عکاسان که طیف وسیعی از ژانرها و سبک ها فعالیت می کنند ، تقدیر می کند.

هدف این مسابقه که برای عکاسانی از هر پیشینه و مهارتی آزاد است، کشف استعداد های جدید و شناسایی عکاسان شناخته شده با فراهم کردن بستری برای نمایش آثارشان در مقیاس جهانی ست.

این مسابقه جهانی شامل عکس هایی در دسته های مختلفی چون عکس خبری، ورزشی، هوایی،مردم، پرتره، آیین ها و آداب و رسوم، تبلیغاتی، طبیعت،حیوانات، میکروگرافی ، معماری و موارد دیگر است.

برندگان هر ساله ی ایپا توسط یک گروه داوری بین المللی متشکل از متخصصان در زمینه ی عکاسی انتخاب می شوند و از طریق نمایشگاه ها، نشریات و گالری های آنلاین جوایز نقدی ، تندیس و معرفی ارزشمندی دریافت می کنند.

ایپا نقشی اساسی در ترویج هنر عکاسی و پرورش جامعه ای از عکاسان حرفه ای در سراسر جهان دارد.

