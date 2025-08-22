خبرگزاری کار ایران
سحر دولتشاهی به «استخر» پیوست

سحر دولتشاهی به «استخر» پیوست
کد خبر : 1676701
سحر دولتشاهی به عنوان دومین بازیگر به فیلم سینمایی «استخر» تازه‌ترین اثر سروش صحت پیوست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، پس از امین حیایی، سحر دولتشاهی به عنوان دومین بازیگر به جدیدترین ساختهٔ سینمایی سروش صحت با نام «استخر» است.

این فیلم سینمایی که تهیه‌کنندگی آن را محمد شایسته برعهده دارد، مدتی است در تهران جلوی دوربین رفته است.

بر همین اساس قرار است اولین همکاری دولتشاهی با سروش صحت در مقام کارگردان در این پروژه رقم بخورد.

«استخر» سومین اثر بلند سینمایی این فیلمساز پس از «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافه‌ها» محسوب می‌شود و جهانی مشابه به دو اثر قبلی این کارگردان دارد.

اسامی دیگران نقش‌آفرینان این فیلم پُربازیگر به زودی اعلام می‌شود.

این فیلم سینمایی محصول «شایسته‌فیلم» است.

انتهای پیام/
