پخش HD همه شبکه‌های استانی تا پایان تابستان
رئیس رسانه ملی توجه به ظرفیت‌ها در همه مناطق کشور را یکی از رویکردهای اصلی صداوسیما دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، دکتر پیمان جبلی در دیدار با آیت‌الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: در استان گلستان با تلاش‌های انجام شده سند زیست‌بوم استان تهیه شده و بر اساس این سند، راهبرد رسانه استانی در سه سال آینده مشخص شده است.

جبلی افزود: با تلاش‌های انجام شده شده در استان‌های مختلف تا آخر تابستان امسال همه شبکه‌های استانی با کیفیت اچ‌دی پخش خواهند شد.

رئیس رسانه ملی تاکید کرد: در چارچوب سند تحول، در حوزه محتوایی 12 اولویت برای رسانه تعریف شده است و در این چارچوب موضوعاتی مانند پیشرفت، تاریخ انقلاب، تاریخ ایران و سبک زندگی اسلامی مد نظر قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان در این دیدار گفت: صداوسیما در جنگ ۱۲روزه قدرت ایران را به همه دنیا نشان داد.

آیت‌الله نورمفیدی ضمن تقدیر از نقش آفرینی صداوسیما در جنگ ۱۲روزه افزود: همانگونه که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند صداوسیما یک دانشگاه عمومی است و بر خلاف تلاش دشمنان برای دور کردن مردم از این دانشگاه، همه آحاد جامعه باید از این دانشگاه بهره ببرند.

وی تاکید کرد: انسجام و وحدت ایجاد شده در جنگ 12روزه در کشور مثال زدنی بود و باید تلاش کنیم تا این وحدت و انسجام در جامعه حفظ و تقویت گردد.

