به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، دکتر پیمان جبلی در دیدار با آیت‌الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: در استان گلستان با تلاش‌های انجام شده سند زیست‌بوم استان تهیه شده و بر اساس این سند، راهبرد رسانه استانی در سه سال آینده مشخص شده است.



جبلی افزود: با تلاش‌های انجام شده شده در استان‌های مختلف تا آخر تابستان امسال همه شبکه‌های استانی با کیفیت اچ‌دی پخش خواهند شد.



رئیس رسانه ملی تاکید کرد: در چارچوب سند تحول، در حوزه محتوایی 12 اولویت برای رسانه تعریف شده است و در این چارچوب موضوعاتی مانند پیشرفت، تاریخ انقلاب، تاریخ ایران و سبک زندگی اسلامی مد نظر قرار دارد.



نماینده ولی فقیه در استان گلستان در این دیدار گفت: صداوسیما در جنگ ۱۲روزه قدرت ایران را به همه دنیا نشان داد.



آیت‌الله نورمفیدی ضمن تقدیر از نقش آفرینی صداوسیما در جنگ ۱۲روزه افزود: همانگونه که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند صداوسیما یک دانشگاه عمومی است و بر خلاف تلاش دشمنان برای دور کردن مردم از این دانشگاه، همه آحاد جامعه باید از این دانشگاه بهره ببرند.



وی تاکید کرد: انسجام و وحدت ایجاد شده در جنگ 12روزه در کشور مثال زدنی بود و باید تلاش کنیم تا این وحدت و انسجام در جامعه حفظ و تقویت گردد.

