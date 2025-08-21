خبرگزاری کار ایران
شورای سیاست‌گذاری چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر منصوب شد
با حکمی از سوی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، نادره رضایی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای سیاستگذاری چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی احکامی جداگانه و براساس آیین‌نامه برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اعضای شورای سیاست‌گذاری  این رویداد ملی و بین‌المللی را منصوب کرد. 

اعضای شورای سیاست‌گذاری، براساس آیین‌نامه اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و مطابق با لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های حرفه‌ای و تخصصی، استفاده از تجربه پیشگامان این عرصه، نگاه و رویکردهای تاثیرگذار استادان جوان، بانوان، مدیران با سابقه و خوشنام، همراهی خانه تئاتر و ظرفیت انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها انتخاب شده‌اند. 

همچنین در این دوره نمایندگانی از نسل جوان و دانشگاهی کشور به عنوان اعضای مشورتی به منظور شناخت بهتر دغدغه‌های جوانان فعال در عرصه هنرهای نمایشی، اعضای شورای سیاست‌گذاری را همراهی می‌کنند. 

براین اساس، رضا مردانی (مدیرکل هنرهای نمایشی و رئیس جشنواره)، علی منتظری (رئیس جهاد دانشگاهی)، اکبر زنجانپور (بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر)، شیرین بزرگمهر (عضو هیئت علمی دانشگاه)، شهرام گیل‌آبادی (مدرس تئاتر و رسانه)، بهزاد آقاجمالی (عضو هیئت علمی دانشگاه)، نسیم ادبی (بازیگر و کارگردان)، حمیدرضا آذرنگ (نویسنده، بازیگر و کارگردان)، مریم رحیمی (عضو هیئت مدیره خانه تئاتر)، بابک صبوری (نماینده انجمن استان‌ها)، افرا افروز (عضو مشورتی) و ماهان عبداللهی (عضو مشورتی) اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را تشکیل می‌دهند. 

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. 

