به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، نادره رضایی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای سیاستگذاری چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی احکامی جداگانه و براساس آیین‌نامه برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد ملی و بین‌المللی را منصوب کرد.

اعضای شورای سیاست‌گذاری، براساس آیین‌نامه اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و مطابق با لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های حرفه‌ای و تخصصی، استفاده از تجربه پیشگامان این عرصه، نگاه و رویکردهای تاثیرگذار استادان جوان، بانوان، مدیران با سابقه و خوشنام، همراهی خانه تئاتر و ظرفیت انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها انتخاب شده‌اند.

همچنین در این دوره نمایندگانی از نسل جوان و دانشگاهی کشور به عنوان اعضای مشورتی به منظور شناخت بهتر دغدغه‌های جوانان فعال در عرصه هنرهای نمایشی، اعضای شورای سیاست‌گذاری را همراهی می‌کنند.

براین اساس، رضا مردانی (مدیرکل هنرهای نمایشی و رئیس جشنواره)، علی منتظری (رئیس جهاد دانشگاهی)، اکبر زنجانپور (بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر)، شیرین بزرگمهر (عضو هیئت علمی دانشگاه)، شهرام گیل‌آبادی (مدرس تئاتر و رسانه)، بهزاد آقاجمالی (عضو هیئت علمی دانشگاه)، نسیم ادبی (بازیگر و کارگردان)، حمیدرضا آذرنگ (نویسنده، بازیگر و کارگردان)، مریم رحیمی (عضو هیئت مدیره خانه تئاتر)، بابک صبوری (نماینده انجمن استان‌ها)، افرا افروز (عضو مشورتی) و ماهان عبداللهی (عضو مشورتی) اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را تشکیل می‌دهند.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

