فیلمبرداری مستند «ژرفاب» به پایان رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، مراحل فیلمبرداری مستند «ژرفاب» به کارگردانی محمد زارع و با روایت رحیم نوروزی به پایان رسید. این مستند با محوریت موضوع آب، به بررسی لایه‌های پنهان و کمتر دیده‌شده‌ وضعیت آب در ایران می‌پردازد و پرده از برخی آسیب‌ها و حقایق مرتبط با این عنصر حیاتی برمی دارد.

تهیه‌کنندگی «ژرفاب» را علی‌اکبر شفیعی بر عهده دارد و این اثر به سفارش مؤسسه روایت فتح و در قالب مجموعه «روایت پیشرفت» تولید شده است.

از دیگر عوامل تولید این مستند می‌توان به حسین قدیانی (مدیر فیلمبرداری)، علیرضا بوربور (مدیر تولید و صدابردار)، عاطفه رضایی (طراح گریم)، ریحانه زمزم (طراح صحنه و لباس)، علیرضا شاه‌حسینی (دستیار کارگردان)، نرگس ذکایی (روابط عمومی)، محمد فوادیان و یحیی سالاری (تدارکات) اشاره کرد.

