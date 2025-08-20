فیلمبرداری مستند «ژرفاب» به پایان رسید
مستند نیمهبلند «ژرفاب» به کارگردانی محمد زارع با محوریت بحران آب در ایران، پس از پایان مراحل فیلمبرداری، وارد مرحله تدوین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، مراحل فیلمبرداری مستند «ژرفاب» به کارگردانی محمد زارع و با روایت رحیم نوروزی به پایان رسید. این مستند با محوریت موضوع آب، به بررسی لایههای پنهان و کمتر دیدهشده وضعیت آب در ایران میپردازد و پرده از برخی آسیبها و حقایق مرتبط با این عنصر حیاتی برمی دارد.
تهیهکنندگی «ژرفاب» را علیاکبر شفیعی بر عهده دارد و این اثر به سفارش مؤسسه روایت فتح و در قالب مجموعه «روایت پیشرفت» تولید شده است.
از دیگر عوامل تولید این مستند میتوان به حسین قدیانی (مدیر فیلمبرداری)، علیرضا بوربور (مدیر تولید و صدابردار)، عاطفه رضایی (طراح گریم)، ریحانه زمزم (طراح صحنه و لباس)، علیرضا شاهحسینی (دستیار کارگردان)، نرگس ذکایی (روابط عمومی)، محمد فوادیان و یحیی سالاری (تدارکات) اشاره کرد.