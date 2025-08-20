رادیو در سوگ رحلت پیامبر رحمت (ص)
شبکههای رادیویی در سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی (ص)، ویژهبرنامههایی با محتوای معرفتشناسی سیره نبوی، ادعیه و مرثیهسرایی پخش میکنند؛ برنامههایی که با هدف تبیین آموزههای پیامبر رحمت (ص) و تجلیل از مقام والای ایشان، شنوندگان را در سوگ این ایام همراه میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههایی رادیویی در سالروز رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) برنامههایی همچون «به نام عشق»، «موج ارغوانی»، «خورشید کرم»، «فراق نبی شهید بقیع»، «آئین سفر»، «از آستان تا آسمان»، «روی موج گفتوگو»، «مرثیه»، «پیام رحمت»، «مرثیه مهر»، «شور و شعور» و «جان جاودان» را پخش میکند.
رادیو ایران؛ بررسی جایگاه امانتداری
برنامه «به نام عشق» همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، روز جمعه ۳۱ مرداد از ساعت ۹ از رادیو ایران پخش میشود. این برنامه با نگاهی به حدیث پیامبر اکرم (ص) «لا ایمانَ لِمَن لا أمانةَ له» (کسی که امانتدار نیست، ایمان ندارد)، به بررسی جایگاه امانتداری بهعنوان یکی از ارکان ایمان و زیربنای اخلاق نبوی میپردازد.
رادیو فرهنگ؛ ساعت به وقت سوگ
به مناسبت روزهای پایانی ماه صفر، ویژه برنامههای مختلفی روی موج رادیو فرهنگ میرود. برنامههای «جلوه حسن» و «جان جاودان» با موضوع خوانش و بررسی اشعار مربوط به امام حسن مجتبی (ع) و ویژگیهای حضرت رسول اکرم (ص) روی آنتن میرود. برنامه «ساعت سوگ» با محوریت شعرخوانی در سوگ نبوی و یادنامه حسنی روانه آنتن میشود. برنامههای «شکوه یک صلح»
و «آفتاب اینه دار» نیزبا نگاهی به آیینهای سوگواری پخش میشوند.
رادیو تهران؛ الهام از کتاب انسان ۲۵۰ساله
برنامه گفتوگو محور «از آستان تا آسمان» ساعت ۲۳ با بررسی زندگی و سیره حضرت محمد (ص) از حرم مطهر امام رضا (ع) زنده از رادیو تهران پخش میشود. برنامه «معراج عشق» ساعت ۱۷ روی آنتن میرود که با کارشناسان صحبت میکند. برنامه «دو غروب یک مسیر» با الهام از دیدگاههای مطرحشده در کتاب انسان ۲۵۰ ساله، به تحلیل پیوند میان رسالت نبوی و امامت علوی میپردازد.
رادیو گفتوگو؛ روایت مهر و کرامت
شبکه رادیویی گفتوگو در ایام پایانی ماه صفر به مدت ۱۶ ساعت ویژهبرنامههای متنوعی را تقدیم مخاطبان میکند. برنامههای «به وقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو» با هدف بازخوانی ابعاد شخصیتی پیامبر مهربانیها روی آنتن میرود. حضور مداحان اهل بیت، ارتباط زنده با اماکن مقدسه بهویژه مشهد مقدس، گفتوگو با شاعران آیینی و… بخشهای این برنامه را شامل میشود.
رادیو معارف؛ نوای روضه خورشید
برنامه «روضه خورشید» با انعکاس عزاداری ایام پایانی صفر در مشهدالرضا و سوگواری در مصیبت پیامبر و اهل بیت (ع) روی آنتن رادیو معارف میرود. برنامه «مرثیه» از دیگر تدارکات این شبکه است که به موضوع رسالت حضرت محمد (ص) اختصاص دارد.
رادیو سلامت؛ درسی از بصیرت و مقاومت
برنامه «شور و شعور» ساعت ۱۰ تقدیم شنوندگان رادیو سلامت میشود. این برنامه با تمرکز بر پیامهای عاشورایی و نقش امام حسین (ع) در هویتبخشی به جامعه اسلامی، به بررسی ابعاد مختلف باورهای دینی، سبک زندگی اهل بیت (ع) و فرهنگ مقاومت و پایداری میپردازد.
رادیو صبا؛ نوای دل آهنگ
رادیو صبا، با فراهم کردن فضای معنوی و همدلانه، ویژهبرنامههای متنوعی را روانه آنتن میکند. برنامههایی با عناوین «دل آهنگ»، «هر طرف صدای تو»، «نواهنگ» و «موج ارغوانی» به این مناسبت تقدیم شنوندگان میشود. موسیقی و تصنیفهای دلنشین، پرداخت به فضایل اخلاقی پیامبر اکرم (ص) و… بخشهای مختلف برنامه را شامل میشود.
ایرانصدا؛ همراه با سوگ احمد
ایرانصدا، برنامههای ویژهای را با هدف ترویج معارف اسلامی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ائمه معصومین تهیه و منتشر کرده است. در پایگاه موسیقی، پادکستهای «سوگ احمد» و «خورشید کرم» آماده شده است. پایگاه نوا نیز مجموعه آواکستهای متنوعی به این مناسبتها اختصاص داده است که شامل آواکست «رحمة للعالمین»، آواکست «غریب مدینه» وآواکست «امام رئوف» است.
رادیو ورزش؛ یک تکیه رادیویی
رادیو ورزش مصادف با ۲۸ صفر از ساعت ۱۰ برنامه «فراق نبی شهید بقیع» را پخش خواهد کرد. این برنامه مثابه یک تکیه رادیویی است که ورزشکاران در آن به عزاداری و سوگواری میپردازند. مرثیه سرایان و سخنرانان و کارشناسان مذهبی این برنامه از جامعه ورزش هستند.
رادیو اقتصاد؛ مرور سیره اقتصادی پیامبر (ص)
رادیو اقتصاد با پخش مجموعهای از ویژهبرنامهها، به بازخوانی ابعاد اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی سیره معصومان خواهد پرداخت. برنامه «مرثیه مهر» ساعت ۱۰ با هدف ترویج آموزههای اقتصادی و اخلاقی پیامبر (ص) روی آنتن میرود. گزارشهای میدانی از بازاریان مؤمن و اخلاقمدارو… از دیگر برنامههای این شبکه است. همچنین برنامه «در سوگ مهر» ساعت ۱۱ پخش میشود.
رادیو پیام؛ شنیدن پیام رحمت
برنامه «پیام رحمت» با موضوع، مروری بر زندگی پر برکت پیامبر اسلام (ص) و خصوصیات رفتاری ایشان در زمان حیاتشان از رادیو پیام پخش میشود.
رادیو نمایش؛ با «آئین سفر»
برنامه «آئین سفر» ساعت ۱۰ از رادیو نمایش پخش خواهد شد. این برنامه با گویندگی فاطمه نیرومند و محمد قریبپناه پخش میشود. علاوه بر این، فاطمه نیرومند، محمد قریبپناه و شیرین روستایی در بخش نمایشی برنامه حضور دارند.