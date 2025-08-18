تعطیلی سینماها به مناسبت ایام عزاداری آخر ماه صفر

به گزارش ایلنا، سینماهای سراسر کشور به مناسبت ایام عزاداری آخر ماه صفر به مدت چند روز تعطیل می‌شوند.

سینماهای سراسر کشور از اذان مغرب پنجشنبه ۳۰ مردادماه تا صبح روز شنبه ۱ شهریور ماه به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی(ع) تعطیل بوده و فیلم‌ها نمایشی نخواهند داشت.



روز شنبه ۱ شهریور فعالیت سینماها از سر گرفته خواهد شد؛ البته مخاطبان برای مراجعه به سینماها در روز شنبه حتما به اطلاعات سینمای مورد نظر توجه کنند و از فعالیت سینمای مورد نظر اطمینان حاصل کنند.



همچنین از اذان مغرب روز شنبه ۱ شهریورماه سینماها مجدد تعطیل بوده و تا صبح روز دوشنبه ۳ شهریور ماه به مناسبت شهادت امام رضا(ع)، اکرانی نخواهند داشت.

