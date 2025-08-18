به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی مجید قیصری را به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب کرد.



متن این حکم به شرح زیر است:‌



«جناب آقای مجید قیصری



با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه ادبیات فارسی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب می‌شوید.



شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جایزه، اقدامات مقتضی را به نحو احسن انجام دهید.



سید عباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی».

انتهای پیام/