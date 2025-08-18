خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم سیدعباس صالحی؛

مجید قیصری دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد شد

مجید قیصری دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد شد
کد خبر : 1675250
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی مجید قیصری را به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی مجید قیصری را به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب کرد. 

متن این حکم به شرح زیر است:‌

«جناب آقای مجید قیصری 

با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه ادبیات فارسی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب می‌شوید. 

شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جایزه، اقدامات مقتضی را به نحو احسن انجام دهید. 

سید عباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور