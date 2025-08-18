با حکم سیدعباس صالحی؛
مجید قیصری دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی مجید قیصری را به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد» منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
«جناب آقای مجید قیصری
با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه ادبیات فارسی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر علمی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد» منصوب میشوید.
شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آییننامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جایزه، اقدامات مقتضی را به نحو احسن انجام دهید.
سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی».