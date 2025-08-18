به مناسبت ایام سوگواری آخر ماه صفر؛
محفل شعر آئینی «بارگه غریب» برگزار میشود
نهاد کتابخانههای عمومی کشور همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، محفل شعر آیینی «بارگه غریب» را با حضور جمعی از شاعران نامآشنای کشور برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، محفل شعر آیینی «بارگه غریب» به مناسبت ایام سوگواری رحلت پیامبر اعظم (ص) و سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام علی بن موسیالرضا (ع) روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۷ در محل ساختمان ستاد مرکزی نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار میشود.
در این نشست ادبی که با حضور جمعی از شاعران کشور از جمله ساعد باقری، عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، علی داودی، قربان ولیئی، سعید بیابانکی، غلامرضا طریقی، رضا اسماعیلی، محمد رمضانی فرخانی، فاطمه سالاروند، حسنا محمدزاده، محمدجواد آسمان و زهیر توکلی و… برگزار میشود، شاعران حاضر در نشست تازهترین سرودههای آیینی خود را قرائت خواهند کرد.
گفتنی است محافل ادبی نهاد کتابخانههای عمومی کشور طی سالهای اخیر با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در پیوند با شعر و ادب فارسی، فرصتی برای گردهمایی شاعران و علاقهمندان به ادبیات فراهم آورده است و محفل «بارگه غریب» نیز در همین راستا جلوهای از همنشینی شعر و معنویت در روزهای سوگ اهلبیت (ع) را رقم خواهد زد.