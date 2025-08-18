به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید جمشیدی (رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت ارشاد)، ضمن قدردانی از حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه و پیگیری‌های مستمر دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارتخانه، اعلام کرد که بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته به مجموعه تئاتر شهر ابلاغ شده است.

وی افزود: با اتمام اجرای تیغه‌های بخش‌های جنوبی، غربی و شرقی، بخش زیادی از پنل‌های جدار جانبی و حریم کارگاهی تئاتر شهر برداشته خواهد شد تا ادامه فعالیت‌ها در معرض دید اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه قرار گیرد.

جمشیدی همچنین خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی این پروژه به زودی به اتمام برسد.

انتهای پیام/