نمایش دو انیمیشن کوتاه ایرانی در جشنواره خانیارتون
نمایش «کربت» و «باگ» در یونان انیمیشن‌های کوتاه «کربت» و «باگ» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) به بخش مسابقه نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن و کمدی خانیارتون (شهری در یونان) راه یافتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «کربت» ساخته نیلوفر نادری تهرانی داستان زندگی مردی است که هنوز نتوانسته مرگ همسرش را بپذیرد. او نمی‌تواند با این غم روبرو شود تا اینکه در حادثه ای برای نجات جان دخترش مجبور می‌شود با این غم روبرو شود و حوادثی برایش رخ می‌دهد.

«باگ» ساخته علی معصومی، درباره خانواده ای است که مشغول اسباب کشی و چیدن وسایل خانه هستند. موقع کار، حشره‌ای وارد منزل می‌شود و حضورش، ماجراهایی را رقم می‌زند.

جشنواره «خانیارتون» از 29 شهریور تا 6 مهر در شهر خانیای استان کرت یونان برگزار می‌شود. «کربت» و «باگ» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند، هر دو فیلم توسط واحد بین‌الملل مرکز، به این جشنواره‌ها ارسال شده‌اند.

