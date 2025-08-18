گفتوگوی عوامل برنامه رادیویی «رادیو اربعین» با مخاطبان
دوشنبه ۲۷ مرداد، فضای واحد ۱۶۲ صداوسیما حالوهوایی متفاوت داشت. عوامل برنامه رادیویی «رادیو اربعین» مهمان این مرکز بودند تا گفتوگوی مستقیم و صمیمیبا مخاطبان خود داشته باشند. از همان لحظه ورود، شورواشتیاق شنوندگان در تماسهای تلفنی بهوضوح احساس میشد؛ آنها با پرسشها، دلنگرانیها یا حتی جملات کوتاهی از محبت و قدردانی، صداقت و عمق ارتباط خود را با این برنامه به نمایش میگذاشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، حضور تهیهکنندگان، مجریان و دیگر اعضای این شبکه رادیویی، فرصتی بود تا نهتنها به پرسشها و دغدغههای زائران اربعین پاسخ دهند، بلکه از نزدیک بازخوردهایی را که معمولاً تنها از پشت خط تلفن یا در پیامکها دریافت میکردند، لمس کنند. این گفتوگوهای زنده و بیواسطه، بهنوعی پلی میان رادیو و مردم شد؛ پلی که بر آن شور اربعین، عشق به سیدالشهدا (ع) و اعتماد شنوندگان جریان داشت.
حال خوب مخاطب، حال ما را هم خوب میکند
جواد تشکری، مدیر و گوینده رادیو اربعین در حاشیه این حضور بیان کرد: 162 حال دلمان را بهتر میکند، چون با مخاطبمان بدهبستان داریم. اینکه مصداقی به یک برنامه اشاره میکنند و انتقادات و نظراتشان را بازخورد میدهند، جالب است. چند شنونده گفتند با صحبتهای شما تصمیم گرفتیم به کربلا برویم و یا بانی شویم تا دیگران بروند. این حال خوب مخاطب، حال ما را هم خوب میکند. البته بهشخصه در رادیو اربعین هرلحظه بتوانم در باکس تلفن مینشینم که خودم نظر مخاطبان را بشنوم و این همدلی امروز بعد از یک ماه خدمتگزاری خستگی را از تنمان درآورد.
دلتنگی مخاطبان برای پایان برنامههای رادیو اربعین
آسیه گرجی، گوینده بخش کودکان حرم من زینبم تأکید کرد: تجربه حضور در واحد 162 روابطعمومی و ارتباط بیواسطه با مخاطبان برنامه رادیو اربعین، عالی بود. این اولین بار است که به 162 آمدم و شگفتزده شدم از اینهمه ابراز احساسات مخاطبان و حال خوبی دارم چون تاکنون مستقیم با شنوندگان صحبت نکرده بودم. عمده آنچه شنوندگان گفتند، دلتنگی از باب این بود که رادیو اربعین دارد تمام میشود و آنها میخواستند که این برنامه در همه ایام سال برقرار باشد.وی افزود: دوستانی از خرمآباد، مشهد، گرگان، مازندران و استانهای جنوبی کشور تماس گرفتند و 90 درصد ایشان این را گفتند که نمیخواهیم صبر کنیم تا سال دیگر شما دوباره برنامه داشته باشید؛ حداقل زمان شهادتها برنامه داشته باشید و کامل تا سال بعد این برنامه را قطع نکنید. شرایطی که روابطعمومی صداوسیما در واحد 162 برای ما فراهم میکند، بسیار ارزنده است. این حجم از تماسها برای برنامه ما واقعاً جالب است.
هدف ما کمک به زوار است
حمیده پورمند، دستیار تهیهکننده رادیو اربعین بیان کرد: من از روز اول در تولید برنامه حضور داشتهام. حضور امروز در واحد 162 حس بسیار جالبی دارد. این شکل از ارتباط با شنوندهها بسیار برایم جذاب بود. مخاطبان امروز نکات مختلفی را به ما بازخورد دادند که یادداشت کردم: اینکه چه مداحیهایی را دوست دارند که در این برنامه پخش شود و اینکه آنتندهی در کجا قویتر و در کجا ضعیفتر است و چون هدف ما کمک به زوار است، مردم درخواستهایی از این باب داشتند که منعکس کنیم تا انشاءلله مرتفع شود.
کاش استودیو رادیو اربعین در کربلا مستقر باشد
فاطمه امجدیان، گوینده رادیو اربعین تصریح کرد: سومین سالی است که در این حسینیه (رادیو اربعین) خادمی میکنم و از سال 1395 که با صداوسیما همکاری میکنم، ندیدهام مخاطبان شبکهای اینگونه با برنامه ارتباط بگیرند؛ امکانی که 162 فراهم کرد و این از نزدیک صحبت کردن با مخاطبان حسوحال خوبی را به ما منتقل میکند. مطمئناً همه این عشق و علاقهای که نسبت به این برنامه هست به عشق آقا عبدالله بن حسین است؛ مخاطبانی که امروز من با آنان صحبت کردم، تأکید داشتند که این برنامه معطوف به یک ماه نباشد و در همه ایام سال تداوم داشته باشد. گفتند که از شهرها و روستاها این برنامه را روی آنتن ببریم که میزبان ما باشند و نیز این را گفتند که کاش استودیوی رادیو اربعین در کربلا مستقر باشد و در آن ایام هر روز از کربلا پخش شود. اتفاقی که واحد 162 به لطف روابط عمومی رقم زده است برای گوینده خوب است، چون در استودیو امکان صحبت تکبهتک با مخاطبمان را نداریم.
صحبت با هموطنان از اردبیل تا تهران و اراک
عباس پیری، تهیهکننده رادیو اربعین یادآور شد: قاعدتاً ما که برنامهساز هستیم، امکان ارتباط مستقیم با مخاطب را نداریم؛ به همین دلیل امکانی که واحد 162 برای ما فراهم کرده بسیار خوب است. اینکه امروز با مخاطب مستقیم صحبت میکنیم و نظرات و پیشنهادها و انتقاداتشان را میشنویم، جذاب است. عمده مردم میخواهند این رادیو بعد از صفر هم ادامه داشته باشد و دستکم یک رادیو مناسبتی باشد که در روزهای شهادت ائمه معصومین به آنها متوسل شوند. از ما خواستند که به آنها راهی بدهیم تا بتوانند نوحههایی که از رادیو اربعین پخش میشود را بهسادگی دانلود کنند. مردم امروز از اردبیل، اراک، تهران با ما تماس گرفتند.
تماسی متفاوت از یک شنونده همراه
اکرم اویسی، مدیر روابط عمومی رادیو اربعین هم اظهار کرد: خوشحالم که برای دومین سال پیاپی در واحد 162 حضور پیدا کردهام. همانند سال گذشته به شنوندگان اعلام کرده بودیم که امروز میتوانند با ما در ارتباط باشند. تماسهای بسیاری هم برقرار شد و جای شکر دارد که رادیو اربعین این حجم مخاطب دارد. پیامها به برنامه ما بسیار زیاد است و اینهمه لطف مردم ستودنی است. کانال رادیو اربعین هم در فضای مجازی مخاطب بسیاری دارد و مسئولان بسیار عالی با ما همکاری کردهاند. مردم بسیار دوست دارند صدای مجریان ما را بشنوند و با آنها مستقیم صحبت کنند. یکی از شنوندهها که امروز تماس گرفته بود، گریه میکرد، زیرا با شخصی صحبت میکرد که با صدا و روضههایش، همراه شده و حالش عوض شده بود. امکانی که واحد 162 فراهم کرده موجب شده است که مخاطب برنامه را لمس کرده و زنده و پویا بودن آن را درک کند. به همین دلیل این دست برنامههای روابط عمومیباید ادامه داشته باشد. امروز مخاطبانی که تماس گرفتند نقد و نظراتشان را به من گفتند و بیش از همهچیز به خاطر ماهیت این برنامه التماس دعا داشتند.