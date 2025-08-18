محمود فرشچیان بخشی از حافظه ماندگار تاریخ ایران زمین است

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهیِ مهدی محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها و نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه وزارت امروز دوشنبه (۲۷ مرداد) در مراسمی که با حضور هنرمندان اصفهانی و خانواده محمود فرشچیان برگزار شد، حضور یافت.

سیدعباس صالحی در این مراسم گفت: استاد فرشچیان امتداد عمر هنری هشتادساله داشتند؛ از کودکی هنر را آغاز کردند و خیلی زود در نوجوانی به یک هنر بالغ یافته رسیدند.

وی افزود: هنر ایشان در نوجوانی خریدنی و هدیه دادنی بود، در بین هنرمندانی که عمر نسبتاً طولانی داشته باشند کم داریم کسانی که از کودکی تا پایان روزهای حیات به خلاقیت هنری ادامه داده باشند.

صالحی در عین حال تصریح کرد: استاد فرشچیان چنین بود و نزدیک به یک قرن حیات هنری داشت، علاوه بر آن استاد فرشچیان بین شعر و هنر نسبت پدید آورده بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شعر و هنر دو بال هستند؛ در این ترکیب‌بندی مینیاتور ایرانی به صورت اقتباسی به شعر وابسته بود اما استاد فرشچیان توانست شعر مصور بسازد.

صالحی ادامه داد: استاد فرشچیان در شب اربعین حسینی (علیه السلام) به دنیا آمدند و در آستانه اربعین فوت کردند و مراسم تدفینش هم در ایام شهادت امام رضا (علیه السلام) باشد نیز قابل توجه است؛ وقتی انسان‌ها جانشان با ملکوت‌عالم پیوند بخورد اتفاقات خاصی برایشان رخ می‌دهد.

وی با تاکید براینکه استاد فرشچیان بخشی از حافظه ماندگار تاریخ ایران زمین و بخشی از هویت بر جای مانده ایران است، افزود: او سفیر فرهنگی و هنری ایران بود و توانست نقش سفیری را به خوبی ایفا کند.

صالحی با بیان اینکه بخشی از شناسایی ایران و ایرانی وابسته به استاد فرشچیان بوده و خواهد بود، تصریح کرد: مجدداً به همسر معزز و گرامی ایشان به فرزندان استاد فرشچیان و مردم اصفهان و ایران تسلیت عرض می‌کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش درمورد فرهنگ و هنر اصفهان، گفت: استاد فرشچیان نشان می‌دهد که این خاک چه استعدادی دارد.

وی با بیان اینکه اصفهان را با تعریف‌های مختلفی می‌شود شناخت، افزود: قصد دارم از منظر حوزه فرهنگ و هنر به ۲ وجه اشاره کنم؛ برداشت من این است که هر کشوری پایتخت سیاسی دارد که امری طبیعی است.

صالحی تصریح کرد: مرکز سیاسی ایران هم در طول تاریخ جابجایی‌های پیوسته‌ای داشته و به شهرهای مختلف منتقل شده است اما حداقل در چهار، پنج قرن اخیر پایتخت هنری ایران اصفهان بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این جایگاه، جایگاه ارزشمندی است و باید تلاش کنیم تا این پایتخت هنری امتداد تاریخی یابد چراکه انقطاع‌های تاریخی، گسست‌های هویتی ایجاد می‌کند.

وی افزود: ویژگی دوم این است که اصفهان گذرگاه اصلی دیپلماسی فرهنگی و هنری ماست، اگر کشورها به دیپلماسی عمومی، فرهنگی و هنری نیاز دارند طبیعتاً برخی از مناطق اهمیت مضاعفی می‌یابند.

صالحی با بیان اینکه اصفهان گذرگاه با اهمیت دیپلماسی فرهنگی و هنری ایران است، تصریح کرد: با این دو ویژگی طبیعتاً باید تلاش کنیم اتفاقات بیشتری پدید آید.

