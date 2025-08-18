همکاری دو بنیاد رودکی و امام رضا (ع)
مدیر عامل بنیاد رودکی و مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) جهت همکاریهای مشترک طی جلسهای، دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در راستای گسترش تعاملات فرهنگی و هنری، محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی و فرشید فلاح لالهزاری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست که در محل بنیاد رودکی برگزار شد، الهیاری فومنی با ارائه گزارشی از فعالیتها و ظرفیتهای این بنیاد، بر نقش آن در توسعه فرهنگ و هنر کشور تأکید کرد و آمادگی بنیاد رودکی را برای همکاری و مشارکت در تولید آثار هنری ارزشمند رضوی اعلام داشت.
فلاح مدیرعامل بنیاد امام رضا (علیه السلام) نیز با اشاره به ضرورت همافزایی میان نهادهای فرهنگی، پیشنهاداتی در زمینه مشارکت بنیاد رودکی در برگزاری جشنواره بینالمللی امام رضا (علیه السلام) و سایر برنامههای هنری مرتبط ارائه کرد.
بر اساس توافق صورتگرفته، مقرر شد در جلسهای با حضور مدیران عامل دو مجموعه و مسئولان استان خراسان رضوی، چارچوب و جزئیات همکاریهای مشترک بهویژه در زمینه برگزاری جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) نهایی و مصوب شود.
این همکاری مشترک با هدف تولید و ارائه آثار فاخر هنری با محوریت فرهنگ رضوی، تقویت جایگاه جشنواره امام رضا (علیه السلام) در سطح ملی و بینالمللی و ایجاد زمینههای تازه برای معرفی ارزشهای والای اهلبیت (علیهم السلام) در عرصه فرهنگ و هنر دنبال خواهد شد.