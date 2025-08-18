بانیپال شومون و کاظم سیاحی به «الیور توئیست» پیوستند
«بانیپال شومون» و «کاظم سیاحی» به عنوان دو بازیگر نمایش موزیکال «الیور توئیست» از سوی دست اندرکاران این اثر معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، بانیپال شومون با نقش «بیل ساکس» در نمایش موزیکال «الیور توئیست» پاییز سال جاری به صحنه میآید.
کاظم سیاحی سه نقش متفاوتِ «ساوربری»، «قاضی» و «پارکر» را در این اثر ایفا میکند.
در روزهای گذشته نیز هوتن شکیبا و بهنوش طباطبایی به عنوان نخستین بازیگران «الیور توئیست» معرفی شدند و حسین پارسایی از گرامیداشت آتیلا پسیانی، بازیگر دور قبلی این نمایش، در سری جدید اجرا خبر داد.
هوتن شکیبا (در نقش «فاگین») و بهنوش طباطبایی (در نقش «نانسی») در این اثر حضور دارند.
نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و تهیهکنندگی جلیل کیا، پاییز ۱۴۰۴ روی صحنه خواهد رفت.