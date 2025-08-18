خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موفقیت‌های آهنگساز ایرانی در مسابقات بین‌المللی موسیقی

موفقیت‌های آهنگساز ایرانی در مسابقات بین‌المللی موسیقی
کد خبر : 1674985
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا اژدری آهنگساز موسیقی ایرانی در سال ۲۰۲۵ با درخشش در دو رویداد مهم موسیقی جهانی، نام ایران را دوباره در عرصه بین‌المللی مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، در نخستین رقابت، Hollywood Independent Music Awards ۲۰۲۵، محمدرضا اژدری با آهنگ بی‌کلام Els در بخش جهانی توانست تا مرحله‌ی فینال بالا برود و نامش را در بین ۱۰ نفر اول آهنگسازان بی‌کلام قرار دهد.

او به عنوان تنها نماینده ایران در این مسابقات موفق شد برای چهارمین سال پیاپی نام ایران را در بین نفرات برتر مسابقه حفظ کرده و تا مراحل نهایی پیش برود. 

دومین موفقیت در World Entertainment Awards ۲۰۲۵ رقم خورد، جایی که این هنرمند ایرانی باز هم با آهنگ Els در بخش Best New Age Song نامزد دریافت جایزه نهایی شود. این مسابقه در لس آنجلس برگزار می‌شود و نتیجه نهایی این رقابت در بهمن سال جاری اعلام خواهد شد. 

در ادامه، این هنرمند ایرانی به مسابقه گرمی، راه یافت. Els توسط گرمی ثبت شده و در آبان سال جاری مشخص می‌شود که آیا داورانِ جایزه بزرگ گرمی این آهنگ را برای نامزدی در بخش‌های مختلف انتخاب خواهند کرد یا خیر. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور