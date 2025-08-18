به گزارش ایلنا، در نخستین رقابت، Hollywood Independent Music Awards ۲۰۲۵، محمدرضا اژدری با آهنگ بی‌کلام Els در بخش جهانی توانست تا مرحله‌ی فینال بالا برود و نامش را در بین ۱۰ نفر اول آهنگسازان بی‌کلام قرار دهد.

او به عنوان تنها نماینده ایران در این مسابقات موفق شد برای چهارمین سال پیاپی نام ایران را در بین نفرات برتر مسابقه حفظ کرده و تا مراحل نهایی پیش برود.

دومین موفقیت در World Entertainment Awards ۲۰۲۵ رقم خورد، جایی که این هنرمند ایرانی باز هم با آهنگ Els در بخش Best New Age Song نامزد دریافت جایزه نهایی شود. این مسابقه در لس آنجلس برگزار می‌شود و نتیجه نهایی این رقابت در بهمن سال جاری اعلام خواهد شد.

در ادامه، این هنرمند ایرانی به مسابقه گرمی، راه یافت. Els توسط گرمی ثبت شده و در آبان سال جاری مشخص می‌شود که آیا داورانِ جایزه بزرگ گرمی این آهنگ را برای نامزدی در بخش‌های مختلف انتخاب خواهند کرد یا خیر.

