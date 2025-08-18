لزوم معرفی هنرمندان و آثار جدید در چهل‌ و یکمین جشنواره موسیقی فجر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، شهرام صارمی، عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره موسیقی فجر با بیان اینکه تمام اعضای شورای سیاست‌گذاری امسال موزیسین‌های حرفه‌ای و باسابقه در رده‌های سنی مختلف هستند گفت: موضوع اصلی شورای امسال توجه به کیفیت اجراها است و کمیت در اولویت قرار ندارد. نگاه حرفه‌ای و کیفی در دوره‌های پیشین هم مطرح بوده اما میزان تحقق آن متفاوت بوده است. شورای سیاست‌گذاری در این دوره با پیش‌فرض ارتقای کیفیت اجراها کار خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه تفاوت‌های این دوره با جشنواره‌های گذشته پس از برگزاری مشخص خواهد شد افزود: در نخستین جلسه شورا پیشنهاد دادم آثاری از آهنگسازان ایرانی که تا کنون امکان اجرای صحنه‌ای نداشته‌اند در جشنواره اجرا شود. این رویکرد می‌تواند انگیزه‌ای برای خلق آثار تازه باشد؛ چراکه اگر این آثار اجرا نشود انگیزه آهنگسازان برای تولید قطعات جدید کم می‌شود.

صارمی هدف شورای سیاست‌گذاری را ایجاد «خیزشی متفاوت» نسبت به دوره‌های پیشین دانست و تصریح کرد: تلاش بر این است که آثار و هنرمندان جدید معرفی شوند و قطعات ویژه‌ای به سفارش جشنواره چهل‌ و یکم روی صحنه برود، نه آثاری که پیش‌تر اجرا شده است. بر همین اساس، ترکیب‌های‌سازی و گروه‌های متنوعی شکل خواهد گرفت تا متناسب با آثار منتخب، اجراها ارائه شوند. این سیاست‌گذاری‌ها نشان‌دهنده کیفیت و رویکرد متفاوت جشنواره امسال خواهد بود.

