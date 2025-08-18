آغاز تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «مُلک آباد» در زاهدان
تصویربرداری سریال ۲۶ قسمتی «مُلک آباد» به تهیهکنندگی سید مهدی هاشمی و کارگردانی محمدرضا معینی، محصول مرکز سیمافیلم، در شهر زاهدان آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «مُلک آباد» که در گروه اجتماعی مرکز سیمافیلم تولید میشود، به تازگی در زاهدان کلید خورده است.
در خلاصه داستان این سریال ۲۶ قسمتی آمده است که سارقان آثار باستانی در تلاش هستند شیئی ارزشمند و بر جای مانده از عهد اشکانی را از روستای مُلک آباد خارج کنند، اما ماجراهای هیجانانگیزی در مسیر آنها شکل میگیرد.
از جمله بازیگران این سریال میتوان به وحید رحیمیان، مجید پتکی، حسنا قبادی، مهدی صدیقی، مرتضی نوروزی، سعید پادینی، مرتضی مودی، زینب شعبانی و ساغر کیخا اشاره کرد.
عوامل تولید «مُلک آباد» عبارتند از: سید مهدی هاشمی (تهیهکننده)، محمد حسین غفرانی (مجری طرح و مدیر تولید)، جواد نظری (دستیار اول کارگردان)، پوریا کریمی (مدیر برنامهریزی)، علیرضا رجایی مقدم (مدیر فیلمبرداری)، بهروز عابدینی (مدیر صدابرداری)، قاسم مربی (طراح صحنه)، سیما اسلامی (طراح لباس)، آرمین اسماعیلی (طراح گریم) و صاحبه خدمتگذار (منشی صحنه).