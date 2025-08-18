خبرگزاری کار ایران
دومین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی صاحب پوستر شد

مراسم رونمایی از پوستر دومین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در روز یکشنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه، مراسم رونمایی از پوستر دومین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات برگزار شد. 

مهدی کاظمی، مسئول انجمن موسیقی شمیرانات در ابتدای این مراسم با اشاره به استقبال از اولین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی گفت: «باعث خوسحالی است که توانستیم سال گذشته در اولین دوره از رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی، میزبان هنرمندان بسیاری خصوصاً جوانان مستعد و جوان باشیم و از پیشکسوتان و هنرمندان موثر حوزه موسیقی شمیرانات تقدیر کنیم. امسال با حضور مهدی خرمی‌نژاد و عباس صیادی جدی‌تر و با رویکردی متفاوت به برگزاری این رسیتال می‌پردازیم. آقای خرمی‌نژاد مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری آوای ترانه کوک مسئولیت برگزاری این دوره را برعهده گرفته‌اند مثل همیشه از حمایت آقای محمدحسین قائد رحمت و عباس صیادی برخوردار خواهیم بود. در مقایسه با سال گذشته، در قدم اول سالن بزرگتری را برای برگزاری در نظر گرفتیم و اجرا به جای سالن موزه موسیقی در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود تا بتوانیم میزبان عزیزان بیشتری باشیم. به شکل کلی قرار است دومین دوره به شکل حرفه‌ای‌تر و هدفمندتر برگزار می‌شود.» 

عباس صیادی، مدیرعامل انجمن موسیقی استان تهران گفت: «با تمام چالش‌هایی که وجود دارد مسیر را ادامه می‌دهیم و فعالیت‌های مختلفی را با تمام نقاط ضعف و قوتی که ممکن است وجود داشته باشد ادامه می‌دهیم. اولین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی نیز خالی از اشکال نبود که سعی کردیم در دومین دوره آن را رفع کنیم و مهم این است که به سرانجام رسید و امروز در مراسم رونمایی از دومین دوره این برنامه هستیم. آقای مهدی کاظمی با جدیت کامل موارد مختلف را پیگیری کرده است و آقای مهدی خرمی‌نژاد در تمام بخش‌ها ثابت کرده با تمام توان امور اجرایی را برعهده گرفته است. امیدوارم دوره دوم رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی به بهترین شکل برگزار شود.» 

در ادامه مهدی خرمی‌نژاد، عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی استان تهران گفت: «مبنای دومین دوره را اینگونه بنا کردیم که نه تنها شرکت‌کنندگان را برای ورود به مارکت موسیقی و اجرای صحنه‌ای آماده کنیم، بلکه در شهرستان‌های استان برای آن‌ها کنسرت برگزار کنیم. متاسفانه حمایت از جوانان بااستعداد به آن اندازه که باید باشد نیست و تصمیم داریم به بهانه چنین برنامه‌هایی بتوانیم سهمی در حمایت مادی و معنوی این هنرمندان داشته باشیم. دغدغه اصلی ما این است که پس از پایان رسیتال چه اتفاقی خواهد افتاد. قرار نیست یک برنامه موسیقایی اجرا شود و بگوییم ما برگزار کردیم! تصمیم شناسایی استعدادها و حمایت است. تمام تیم اجرایی موسسه فرهنگی و هنری ترانه کوک در خدمت دومین رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی هستند تا بتوانیم نسبت به سال گذشته اجرایی بهتر داشته باشیم و برای سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.» 

محمدحسین قائدرحمت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات با اشاره به اینکه یکی از وظایف ما فعالیت در حوزه نشاط اجتماعی است، عنوان کرد: «جامعه امروز ما به نشاط اجتماعی بیشتری نیاز دارد. موسیقی یکی از ابزارهای نشاط است و طرح‌های زیادی را برای این کار برنامه‌ریزی کرده‌ایم. همچنین یک برنامه استعدادیابی آواز را برنامه‌ریزی کرده‌ایم. صدا، ابزار خواننده است و نیاز به آموزش دارد و برای تمام این مسائل می‌توان فعالیت هدفمند داشت. همان طور که در مورد رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی دغدغه حمایت وجود دارد، در برنامه‌های مشابه هم این دغدغه وجود دارد. می‌توان برای این هنرمندان آلبوم موسیقی و حتی کنسرت برگزار کرد. برنامه‌های استعدادیابی نباید پایانی بدون حمایت داشته باشند.» 

در دقایق پایانی این مراسم، گفت‌وگویی میان اساتید حاضر در جلسه نظیر محمد سرآبادانی، مهدی جعفرزاده و خانم راضیه معافی و مسئولین اجرایی دومین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی شکل گرفت و طرح‌های مختلفی برای بهتر اجرا شدن این برنامه بررسی و در پایان از پوستر دومین دوره رونمایی شد. گفتنی است بعضی از چهره‌های جوان و نوجوان شرکت‌کننده در اولین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی در این جلسه حضور داشتند. 

دومین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی در روز جمعه ۲۱ شهریورماه سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. اطلاعات بیشتر جهت ثبت نام و حضور در این دوره از خبرگزاری‌ها اعلام می‌شود.

