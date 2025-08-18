دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام کرد؛
پنجم شهریور آخرین زمان ارسال نسخه بازبینی آثار متقاضی است
دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اطلاعیهای اعلام کرد با توجه به زمان اندک باقیمانده تا جشنواره و برنامهریزیهای انجام شده، تاریخ ارسال نسخه بازبینی فیلمهای متقاضی به دبیرخانه تمدید نخواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دبیرخانه جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اطلاعیهای با ابراز خرسندی از مشارکت متقاضیان شرکت در جشنواره اعلام کرد: با توجه به استقبال قابل توجه هنرمندان، پایان وقت اداری چهارشنبه پنجم شهریور ماه سال جاری آخرین زمان ارسال نسخه بازبینی فیلمها به دبیرخانه جشنواره بوده و به دلیل لزوم توجه به جدول زمانبندی بازبینی فیلمها و سایر مراحل جشنواره و همچنین فرصت اندک باقیمانده تا برگزاری این رویداد تمدید تاریخ مذکور امکانپذیر نیست.
دبیرخانه جشنواره از متقاضیان محترم تقاضا کرده تا تاریخ یاد شده یک نسخه بازبینی از فیلم خود را به صورت MP4.۱۰۸۰/۱۹۲۰ به آدرس: تهران خیابان ولیعصر (عج) نرسیده به ایستگاه توانیر، نبش خیابان لنکران، پلاک ۲۴۵۴ طبقه پنجم ساختمان شماره ۳ بنیاد سینمایی فارابی تحویل داده و یا نسخه مذکور را از طریق ارسال لینک درGoogle Drive Share To All به دبیرخانه ارسال کنند.
همچنین شماره تلفن۰۲۱۸۸۱۹۴۲۳۵ آماده پاسخگویی سئوالات متقاضیان در این زمینه است.
سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه امسال با دبیری حامد جعفری به میزبانی اصفهان برگزار میشود.