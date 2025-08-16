«روبوگوبو» با دوبله فارسی در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا، این اثر داستان یک مخترع کوچک را روایت می‌کند که پنج حیوان خانگی بی‌سرپناه را به سرپرستی می‌گیرد و با ساخت لباس‌های رباتیک ابرقهرمانی، ماجراهای تازه‌ای برای آن‌ها رقم می‌زند.

نورتون ویرجین، یکی از کارگردانان این مجموعه، پیش‌تر ساخت انیمیشن‌هایی چون جرج کنجکاو ۲، راگرتز و دکتر مک‌استوفینز را در کارنامه خود ثبت کرده است.

دوبله فارسی «روبوگوبو» به مدیریت امین قاضی انجام شده و فرهاد اتقیایی سرپرستی مترجمان را بر عهده داشته است. صداپردازی این اثر توسط امیر رحیمی و با همکاری گروهی از گویندگان حرفه‌ای از جمله آریاناز برجی، مونا مهارتی، پرنیان ابریشم‌کش، ساره زنگویی، صحرا دارایی، محمدحسین سپهریان، سپهر جمشیدپور، حمیرا نورمحمدزاده، فریبا قربانی، محمد رحیمی، مهدی نوروزی، سارا برخورداری، فاطمه‌زهرا فلاحی، مهسا تدین‌فرد، نیکی رحیم‌پور، سروناز قربان‌پور، نیایش شاعرپور، محمدرضا خوانساری و الهه عبودی انجام شده است.

این مجموعه انیمیشن با دوبله اختصاصی فیلیمو، تجربه‌ای متفاوت از ماجراهای پرهیجان و قهرمانانه برای مخاطبان کودک و نوجوان فراهم می‌کند.

