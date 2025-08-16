خبرگزاری کار ایران
پیام مدیرکل دفتر موسیقی در سوگ درگذشت پیشکسوت لرستانی/ راهت پر رهرو

پیام مدیرکل دفتر موسیقی در سوگ درگذشت پیشکسوت لرستانی/ راهت پر رهرو
کد خبر : 1674187
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی درگذشت همت‌علی رضایی از هنرمندان پیشگام عرصه سرنانوازی منطقه لرستان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی درگذشت همت‌علی رضایی از هنرمندان پیشگام عرصه سرنانوازی منطقه لرستان را تسلیت گفت. 

در متن پیام تسلیت بابک رضایی آمده است: 

«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما

خبر درگذشت هنرمند گرانقدر موسیقی، استاد همت‌علی رضایی که عمر خود را وقف اعتلای موسیقی لرستان کرده بود موجب تأسف هنرمندان و هنردوستان شد. 

امید که راه استاد رضایی پر رهرو باشد و شاگردان ایشان حافظ منابع غنی موسیقایی لرستان باشند. از خداوند منان طلب مغفرت و علو درجات آن عزیز تازه درگذشته و صبر و قرار برای بازماندگان دارم.»

