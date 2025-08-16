آغاز اجرای «خَط چشم» از ۲۶ مرداد

به گزارش ایلنا، اجرای نمایش «خَط چشم» به کارگردانی نازنین سالاری‌فر و تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان از عصر یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود.

متن «خَط چشم» بر اساس اثر «کودک مدفون» نوشته‌ی سم شپارد نوشته شده است.

نیما زنده روحیان، ریحانه سادات حسینی، امیر نجاتی، غزل زهرایی، الهه عبدی و یاسمن مومنی در این نمایش روی صحنه می‌روند.

از عوامل نمایش می‌توان به دستیار کارگردان، برنامه‌ریز: طلا بهادری، گروه کارگردانی: سپینود اسدزاده تبریزی، بیژن فاتحی، امیررضا نجاری، طراح صحنه: نازنین سالاری‌فر، طراح گریم: بهار کلاهی، سرپرست مجریان گریم: پرنیا بدیعی، مجری گریم: آیرا مطلق، عسل عبیدی، طراح لباس: یاسمن دلیری، طراح گرافیک: حامد فرهی، آهنگساز، طراح صدا: روح‌الله محجوب، مدیر تولید: سجاد علی‌آبادی، طراح نور: صالح جوشن، عکاس، فیلمبردار: سیدسامیار سیدزاده اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «وصله‌ی ناجور وصله‌ی ناجوره، هر چی زودتر حذفش کنی برای خونواده بهتره»

این نمایش، پیش‌تر در هشتمین جشنواره‌ی ملی تئاتر اردیبهشت جوایز اصلی را به دست آورد.

نمایش «خَط چشم» از یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ تا جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران هر روز ساعت ۲۱ (به‌جز شنبه‌ها) روی صحنه خواهد رفت.

