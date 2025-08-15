خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«استخر» سروش صحت با امین حیایی کلید خورد

«استخر» سروش صحت با امین حیایی کلید خورد
کد خبر : 1673955
لینک کوتاه کپی شد.

امین حیایی به عنوان اولین بازیگر فیلم سینمایی «استخر» تازه‌ترین اثر سروش صحت معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، جدیدترین ساختهٔ سینمایی سروش صحت با نام «استخر» مدتی‌ست که در تهران جلوی دوربین رفته است. تهیه‌کنندگی این اثر را محمد شایسته برعهده دارد و «استخر» اولین همکاری صحت با این تهیه‌کننده محسوب می‌شود. 
بر همین اساس امین حیایی به عنوان نخستین بازیگر این اثر سینمایی معرفی شد و قرار است اولین همکاری خود را با سروش صحت در مقام کارگردان نیز رقم بزند.
«استخر» سومین اثر بلند سینمایی این فیلمساز پس از «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافه‌ها» محسوب می‌شود و جهانی مشابه به دو اثر قبلی این کارگردان دارد.

اسامی دیگران نقش‌آفرینان این فیلم پُربازیگر به زودی اعلام می‌شود.

این فیلم سینمایی محصول «شایسته‌فیلم» است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور