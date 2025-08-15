خبرگزاری کار ایران
«هشت سال و این روزها» به هفته پنجم رسید / انتشار قطعه «بر دشمن پیروزیم»+صوت
کد خبر : 1673902
پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها»، در ادامه مسیر خود با انتشار قطعه «بر دشمن پیروزیم» از سال ۱۳۷۴، به پنجمین هفته رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بنیاد رودکی، این بنیاد در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها»، قطعه‌ای از عبدالرضا کلانتری که در تالار وحدت اجرا شده بود را در راستای پاسداشت میراث موسیقی مقاومت، بصورت رایگان در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داد. 

قطعه موسیقی «بر دشمن پیروزیم» به آهنگسازی عبدالرضا کلانتری با شعری از محمود شاهرخی و خوانندگی رشید وطن‌دوست، ۳۱ شهریور سال ۱۳۷۴ در تالار وحدت اجرا شده است و اکنون بازنشر این قطعه در سایت بنیاد رودکی در دسترس است. 

پروژه «هشت سال و این روزها» به همت بنیاد رودکی شکل گرفته است تا میراث موسیقی دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی هنرمندان با رزمندگان و مدافعان میهن در طول این سال‌ها و ایام زنده نگه دارد. در ادامه این پروژه و در آینده قطعات دیگری از بزرگان موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. 

 

 

عموم هموطنان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه اطلاع‌رسانی بنیاد رودکی به آدرس https://roudakifoundation.com/shop به‌صورت رایگان به قطعات منتشر شده دسترسی داشته باشند. 

پیش از این نیز، چهار قطعه «سرود قلم»، «افقِ خونین»، «ای ایران» و «پیش به سوی جبهه‌ها» در قالب این پروژه منتشر شده بود.

