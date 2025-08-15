«هشت سال و این روزها» به هفته پنجم رسید / انتشار قطعه «بر دشمن پیروزیم»+صوت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این بنیاد در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها»، قطعه‌ای از عبدالرضا کلانتری که در تالار وحدت اجرا شده بود را در راستای پاسداشت میراث موسیقی مقاومت، بصورت رایگان در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داد.

قطعه موسیقی «بر دشمن پیروزیم» به آهنگسازی عبدالرضا کلانتری با شعری از محمود شاهرخی و خوانندگی رشید وطن‌دوست، ۳۱ شهریور سال ۱۳۷۴ در تالار وحدت اجرا شده است و اکنون بازنشر این قطعه در سایت بنیاد رودکی در دسترس است.

پروژه «هشت سال و این روزها» به همت بنیاد رودکی شکل گرفته است تا میراث موسیقی دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی هنرمندان با رزمندگان و مدافعان میهن در طول این سال‌ها و ایام زنده نگه دارد. در ادامه این پروژه و در آینده قطعات دیگری از بزرگان موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

عموم هموطنان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه اطلاع‌رسانی بنیاد رودکی به آدرس https://roudakifoundation.com/shop به‌صورت رایگان به قطعات منتشر شده دسترسی داشته باشند.

پیش از این نیز، چهار قطعه «سرود قلم»، «افقِ خونین»، «ای ایران» و «پیش به سوی جبهه‌ها» در قالب این پروژه منتشر شده بود.

