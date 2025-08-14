به گزارش خبرنگار ایلنا، جنایات آشکار اسرائیل میزان انزجار جهانیان از سیاست‌ها و اقدامات این رژیم را هر روز بیشتر می‌کند. امروز حتی در دل آمریکا، یهودیان علیه اقدامات نتانیاهو دست به اعتراض می‌زنند و این اتفاقات برای بسیاری از یهودیانی که همچنان طرفدار اسرائیل هستند عجیب و غیرقابل باور به نظر می‌رسد.

هر روز ابعاد تازه‌تری از اهداف اشغالگرانه اسرائیل مشخص می‌شود و اسرائیل به شکل واضح‌تری این هدف را دنبال می‌کند. آسوشیتدپرس، شب گذشته فاش کرد که رژیم صهیونیستی در حال مذاکره با سودان جنوبی برای اسکان فلسطینیان غزه در این کشور بحران‌زده شرق آفریقاست.

آسوشیتدپرس گزارش داد دست‌کم ۶ منبع آگاه، این مذاکرات را تأیید کرده‌اند که در صورت اجرا، این اقدام به معنای انتقال مردم از سرزمینی جنگ‌زده و در آستانه قحطی، به کشوری دیگر با شرایط مشابه خواهد بود.

حمله به سفارت اسرائیل در لاهه

همزمان با افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و کشورهای اروپایی به دلیل اقدامات نتانیاهو و طرح‌های او در مورد اشغال غزه، وزارت خارجه اسرائیل از حمله افراد ناشناس به سفارت این رژیم در لاهه خبر داد. وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد افرادی دروازه سفارت اسرائیل در لاهه را شکستند و رنگ قرمز روی در ورودی آن ریختند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد سه نفر به جرم پاشیدن رنگ خون به درهای سفارت اسرائیل در هلند و شکستن درب آن، دستگیر شده‌اند.

سفیر رژیم صهیونیستی در هلند هم این حمله را تأیید کرد. او با اشاره به اینکه پلیس هلند، مظنونان را دستگیر کرده است، ابراز اطمینان کرد که تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از حملات مشابه در آینده انجام خواهد شد.

این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که روز پنج‌شنبه، شرکت هواپیمایی «ال‌عال» رژیم اشغالگر تصمیم گرفت دفتر خود در پاریس پایتخت فرانسه را تخلیه کند.

دلیل این اقدام شرکت مذکور، نوشته شدن عباراتی از جمله «شرکت نسل‌کشی» بر دیوارهای آن و پاشیدن شدن رنگ قرمز به ورودی ساختمان مذکور بود.

این شرکت در بیانیه‌ای تنها اعلام کرد: «حادثه در زمانی رخ داد که ساختمان خالی از افراد بود و هیچ خطری متوجه کارکنان ما نبود.»

سایت هندی livehindustan طی گزارشی در خصوص حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در لاهه هلند ، آن را نشانه‌ی انزوای این رژیم و خشم عمومی مردم نسبت به جنایات صهیونیست‌ها در غزه عنوان کرده است.

این سایت هندی با اشاره به حمله هفته گذشته به دفتر هواپیمایی "ال عال" در پاریس و نیز حمله به تعدادی از افراد وابسته به اسرائیل در نقاط مختلف جهان ، آن را حاکی از خشم شهروندان علیه جنایات رژیم صهیونیستی دانسته است.

همکاران اسرائیل در کشتار مردم غزه

در شرایطی که این روزها اسرائیل با تحمیل گرسنگی و شلیک گلوله و موشک جان فلسطینی‌ها را می‌گیرد بهتر است ابعاد پنهان یا در واقع دست‌های جنایتکار مخفی را هم در نظر داشته باشیم و بدانیم که اسرائیل در اجرای این جنایات از چه کسانی کمک می‌گیرد. در تازه‌ترین گزارش فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، فهرست بیش از از ۴۸ شرکت بزرگ و بانک‌های چندملیتی که با تأمین سلاح، ماشین‌آلات تخریب، خدمات فناوری و منابع مالی، در نسل‌کشی مردم غزه مشارکت داشته و از آن سود می‌برند ارائه شده است.

اسرائیل با اشغال مداوم، شرایطی بی‌سابقه برای آزمایش تسلیحات و فناوری‌های نظارتی فراهم کرده است. از پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی گرفته تا بولدوزرهای Caterpillar و فناوری‌های ردیابی Palantir، همه در میدان واقعی غزه به کار گرفته می‌شوند و پس از «آزمایش موفق» در بازار جهانی تسلیحات، به‌عنوان سلاح‌های «آزموده‌شده در جنگ» به کشورهای دیگر فروخته می‌شوند. این چرخه خونین، سود سرشاری برای صنایع نظامی و فناوری به همراه دارد.

بر اساس گزارش آلبانیزه شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، گوگل (آلفابت) و آمازون، با پروژه‌هایی چون «نایمبوس» (ارائه زیرساخت‌های رایانش ابری به اسرائیل) مستقیماً در کنترل و پایش جمعیت فلسطینی نقش دارند. دانشگاه‌هایی مانند MIT نیز با تأمین دانش و الگوریتم‌های پیشرفته برای پهپادها و سامانه‌های شناسایی، به اشغال‌گری قدرت بخشیده‌اند.

همچنین فناوری‌های جاسوسی گروه NSO، سازنده نرم‌افزار بدنام Pegasus، و همکاری گسترده IBM با ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل، ابعاد خطرناک پیوند میان صنعت فناوری و سرکوب سیستماتیک را نشان می‌دهد.

اوراق قرضه خزانه‌داری اسرائیل که منابع اصلی تأمین بودجه جنگ را فراهم می‌کنند، با خرید از سوی بانک‌های بزرگی مانند BNP Paribas و Barclays و سرمایه‌گذارانی مانند Blackrock و Vanguard، پشتیبانی شده‌اند. غول‌های انرژی مانند Chevron و BP با تأمین نفت و گاز اسرائیل و پرداخت میلیاردها دلار مالیات به آن، به ادامه این جنایات قوت بخشیده‌اند.

حتی بسیاری از مؤسسات خیریه مذهبی، از جمله صندوق ملی یهودیان (KKL-JNF) و گروه‌های مسیحی حامی شهرک‌سازی، با جمع‌آوری میلیون‌ها دلار کمک مالی در کشورهای مختلف، به پروژه‌های شهرک‌سازی غیرقانونی و آموزش شهرک‌نشینان افراطی کمک کرده‌اند. این کمک‌ها با معافیت مالیاتی در کشورهای میزبان انجام می‌شود و در حقیقت، از جیب مالیات‌دهندگان این کشورها تأمین می‌شود.

شرکت‌هایی مانند Caterpillar، هیوندای، ولوو و هانسون اسرائیل در تخریب زیرساخت‌ها و خانه‌های فلسطینی‌ها، تسطیح زمین‌ها و ایجاد شهرک‌های یهودی نقش مستقیم داشته‌اند. از اکتبر ۲۰۲۳، بولدوزرهای D9 کاترپیلار و سایر ماشین‌آلات سنگین در نابودی ۷۰ درصد ساختمان‌های غزه و ۸۱ درصد زمین‌های زراعی آن به کار گرفته شده‌اند.

پهپادهای Elbit Systems و Israel Aerospace Industries، همراه جنگنده‌های F-35 و F-16 که با همکاری لاکهید مارتین توسعه داده شده‌اند در آسمان غزه مشغول کشتار مردم گرسنه و بی‌پناه هستند. این پهپادها به فناوری‌های جمع‌آوری و تحلیل داده مجهز هستند که با هوش مصنوعی، افراد و اماکن را به‌عنوان «اهداف» مشخص می‌کنند.

بنابراین تصور اینکه جنایات سازمان‌یافته در غزه تنها از سوی اشغالگران صهیونیستی در جریان است، یک تصور ساده‌انگارانه و سطحی است که ابعاد گسترده و پنهان جنایات در جریان را نادیده می‌گیرد.

حتی جدا از شرکت‌های مطرح و شناخته‌شده‌ای که در گزارش آلبانیزه نام آن‌ها را می‌شنویم سیاستمداران دنیای عرب نیز این روزها پشتیبان اسرائیل هستند. قرارداد جدید گازی میان مصر و رژیم صهیونیستی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار، به گفتۀ وزیر انرژی اسرائیل، «بزرگترین قرارداد تاریخ اسرائیل» است و میلیاردها دلار به خزانه این رژیم سرازیر می‌کند. این درآمدها، به اعتراف نتانیاهو و مقامات صهیونیست، صرف ساخت مدارس، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، خدمات رفاهی و تأمین بودجۀ نظامی و خرید سلاح‌هایی می‌شود که علیه کودکان غزه استفاده می‌شوند.

حامیان اسرائیل حتی از این رژیم جنایتکار هم در پیش‌برد اهداف اشغالگرانه‌اش جلوتر رفته‌اند. کاخ سفید سمیر هولیله، تاجر کانادایی-فلسطینی را برای رهبری نوار غزه پس از حماس پیشنهاد داده است و این در حالیست که هنوز مقامات اسرائیل این خبر را تأیید نکرده‌اند.

مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و یکی دیگر از حامیان اسرائیل چندی پیش اظهار کرد: اگر مسیحی واقعی هستید، لطفاً در کنار اسرائیل بایستید. این چیزی است که در کتاب های مقدس آمده است.

با این حال همچنان در دنیا اتفاقاتی دلگرم‌کننده نیز رخ می‌دهد، اتفاقاتی مثل اظهارات وزیر دفاع ایتالیا گوئیدو کروسیتو که در مصاحبه‌ با روزنامه‌ «لا استامپا» با تأکید بر غیرقابل‌قبول بودن وضعیت جاری در غزه از نظر اخلاقی و حقوقی، اعلام کرد کشورش در حال بررسی جدی احتمال اعمال تحریم علیه اسرائیل است. وی تصریح کرد هدف از این تحریم، ضربه‌زدن به دولت یا مردم اسرائیل نیست بلکه نجات آن‌ها از دولتی است که عقل و انسانیت را از دست داده است.

نخست‌وزیر نیوزیلند نیز در تازه‌ترین اظهاراتش با اشاره به اینکه نتانیاهو عقل خود را از دست داده است حمله شبانه به غزه را غیرقابل قبول دانست و گفت: کمبود کمک‌های انسانی، آوارگی اجباری مردم و الحاق غزه کاملاً هولناک است.

وزیر خارجه بلژیک در اظهاراتی با ابراز نگرانی شدید از ترور ۶ خبرنگار فلسطینی در غزه، خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره این جنایت شد. وی ضمن محکومیت شدید ممنوعیت ورود رسانه‌های بین‌المللی به نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، این اقدام را نقض آشکار آزادی رسانه و حق دسترسی به اطلاعات دانست.

وزیر خارجه بلژیک همچنین بر لزوم انجام تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره همه حملاتی که منجر به شهادت خبرنگاران در شهر غزه شده است، تأکید کرد.

بنا بر گزارش وبگاه کریدل، یک نظرسنجی تازه در آلمان که توسط مؤسسه Deutschland Trend برای شبکه تلویزیونی «آ اِر دِ» (ARD) انجام شده، نشان می‌دهد که ۶۶ درصد آلمانی‌ها از دولتشان می‌خواهند که فشاری بیشتری بر اسرائیل وارد کند تا رفتار خود را در غزه تغییر دهد.

طبق این نظرسنجی، ۶۲ درصد از مردم آلمان گفته‌اند که در قبال اسرائیل احساس مسئولیتی نمی‌کنند. در مقابل، فقط ۳۱ درصد معتقدند که آلمان به خاطر هولوکاست مسئولیت ویژه‌ای در قبال اسرائیل دارد؛ که این عدد پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳.۴۳ درصد بود.

این در حالی است که حکومت آلمان به‌مدت چندین دهه تلاش کرده بود تا این باور را در افکار عمومی نهادینه کند که آن‌ها به خاطر هولوکاست، مسئولیت حمایت از یهودیان و دولت اسرائیل را بر دوش دارند.

بوسنیایی‌ها هم در بازار و خیابان‌های مرکزی «سارایوو» با پرچم‌های فلسطین و ایران و شعار معروف death death to the IDF (مرگ بر ارتش رژیم صهیونیستی) راه‌پیمایی کردند.

مردم استرالیا نیز همچنان در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات اسرائیل به خیابان‌ها می‌آیند و خواستار توقف جنگ و نسل‌کشی در غزه هستند.

علما و دانشجویان یمنی نیز در استان «صعده» واقع در شمال غربی یمن برای حمایت از مردم غزه اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند.

این راهپیمایی با شعار «همراه غزه هستیم و برای رویارویی با توطئه‌های دشمنان آمادگی کامل داریم» برگزار شد.

آنی لنوکس خواننده برنده جایزه اسکار در واکنش به قتل انس الشریف، روزنامه‌نگار فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در صفحه ایکس خود نوشت: خدای من، چطور چنین چیزی اصلاً ممکن است! عطششان برای بی‌رحمی و بربریت سیری‌ناپذیر است. آنها دارند این کار را با مصونیت مطلق انجام می‌دهند... و تمام جهان هم شاهد آن است!

غالب جوامع دنیا امروز به اَشکال مختلف انزجار خود از نتانیاهو و اقدامات رژیم صهیونیستی را اعلام کرده‌اند و اسرائیل همچنان به پشتوانه حامیان خود به جنایات خود ادامه می‌دهد و سعی دارد اهداف اشغالگرانه خود را محقق کند. باید ببینیم که دولت‌های اروپایی و دیگر کشورها با توجه به اعتراضات گسترده در کشورشان در صدد متوقف کردن جنایات اسرائیل بر می‌آیند یا خیر.

رسانه های فلسطینی ویدیویی را منتشر کردند که شهرک‌نشینان صهیونیست مانع عبور کامیون‌های آرد به سمت مرز نوار غزه می‌شوند

صحنه‌ای غم‌انگیز از یک پدر فلسطینی که گفته می‌شود پس از مراجعه به مرکز توزیع کمک‌ها ناامید از دریافت آرد جنازه پسر شهیدش را بر دوش حمل می‌کند

