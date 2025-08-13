به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم تلویزیونی جدید «راه شیری» به کارگردانی «علی جعفرآبادی»، پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم داستان زندگی چند شخصیت است که در زندگی خود با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ فرهاد پروفسور ستاره‌شناس مقیم لهستان که پسرش را در یک تصادف از دست داده، خانم نکیسا کارشناس بهزیستی که نگهداری پسربچه ناشنوا را به عهده دارد، خانم نصیری دانشجوی رشته سینما که برای پایان نامه خود نتوانسته فیلم مستندی درخور بسازد و دکتر مهران که پدرش تومور مغزی دارد و لاعلاج است و عمری در مراسم‌های تعزیه خوانی شمر خوان بوده و آرزوی حسین (ع) خوانی دارد. تمامی این افراد با مشکلات کوچک و بزرگ گشایش گره‌های زندگی خود را در سفر به کربلا و پیاده روی روز اربعین می‌یابند اما…

کوروش تهامی، کوروش سلیمانی و شهرزاد کمالی در فیلم تلویزیونی «راه شیری» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: می‌می (خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سال‌های دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه زندگی می‌کند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند. می‌می شیلان که در دنیا هیچ کس را به جز کارو ندارد با این کار شدیدا مخالفت است. کارو در مسابقات انتخابی شرکت کرده و موفق به راهیابی به تیم ملی نوجوانان می‌شود و می‌می شیلان به شهر می‌رود تا برای او هدیه‌ای بخرد اما وقتی به روستا باز می‌گردد، متوجه می‌شود که کارو خود را در کامیونی که برای کمک به جبهه‌ها قاطر جا به جا می‌کرده، مخفی کرده و به جبهه رفته است. می‌می شیلان که جز کارو امیدی ندارد با ماشین به دنبال کامیون راه می‌افتد اما در جاده، به علت بارندگی تصادف کرده و زخمی می‌شود. شیلان در کوه پناه می‌گیرد و پس از قطع باران با پای پیاده به راه می‌افتد و کامیون را پیدا می‌کند اما…

مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کرده اند.

**************************************************

**** شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «دستار» به کارگردانی «محمدرضا دهستانی»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۰۸:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: سعید پسر نوجوانی است که چشم انتظار بازگشت پدرش از عراق، در زمان جنگ با تکفیری‌های داعش است. پدر سعید یعنی ابراهیم یک عکاس است و حضورش در آنجا نه به نیت جنگ، بلکه با هدف خبرنگاری و ثبت وقایع است. پس از این که ابراهیم مدتی ناپدید شده و خبری از او در دست نیست، شایعات و نقل قول‌هایی مبنی بر این که شاید او جاسوس بوده و یا اطلاعات افراد نظامی را به داعشی‌ها رسانده بر سر زبان‌ها می‌افتد. سعید که اطمینان زیادی به پدرش دارد، این شایعات را باور نکرده و تصمیم می‌گیرد خود به عراق رفته و با استفاده از عکس‌هایی که پدرش برای او فرستاده بوده، خبری از او به دست بیاورد. به همین منظور او مخفیانه با یک کاروان زیارتی که عازم کربلا است به عراق رفته و در آنجا در میانه انواع خطرها به جستجوی پدرش می‌پردازد اما…

حسین اجاقلو، خیام وقار کاشانی، مالک حدپور سراج، رحیم نوروزی و اتابک نادری در فیلم تلویزیونی «دستار» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم تلویزیونی جدید «قاسم» به کارگردانی «قاسم عرب»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره بی‌بی رباب زن سالخورده‌ای است که سال‌ها چشم انتظار رسیدن خبری از پسر جوانش قاسم است که در دوران دفاع مقدس به جبهه رفته و دیگرخبری از او به دست نیامده است. بی‌بی به تنهایی در خانه‌ای قدیمی و بزرگ زندگی می‌کند، و از آنجا که ارتباط زیادی با دیگران ندارد، شایعه‌ای در بین بچه‌ها محله جریان پیدا کرده که در این خانه اجنه حضور دارند. روزی توپ بچه‌ها که در حال بازی بوده‌اند به داخل حیاط بی‌بی می‌افتد، و یکی از آن‌ها با ترس و لرز از دیوار بالا رفته و وارد حیاط می‌شود. او در خانه با بی‌بی مواجه می‌شود و سپس از دوستانش نیز می‌خواهد وارد شوند. آن‌ها با دیدن بی‌بی که پیرزن بسیار مهربان و آرامی است، متوجه بی‌پایه بودن شایعاتی که تا آن زمان شنیده‌اند می‌شوند. بچه‌ها با داستان زندگی بی‌بی و این که او چشم انتظار پسر گم شده‌اش است آشنا می‌شوند، از سوی دیگر در می‌یابند بی‌بی آرزو دارد که نیت پیدا شدن پسرش، تعزیه حضرت قاسم را در خانه‌اش برگزار کند. دو نفر از بچه‌ها به پدرهایشان از مسئولین هیات تعزیه محل هستند موضوع را می‌گویند و از آن‌ها می‌خواهند امسال تعزیه را در خانه بی‌بی برگزار کنند اما…

رضا ایرانمنش، بابک نوری، علیرضا درویش، فاطمه مرتاضی و فاطمه شکری در فیلم تلویزیونی «قاسم» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «شور عاشقی» به کارگردانی «حسین یاری»، شنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۰۰:۱۰ بامداد از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: سلما که همسرش عبدالرحمن را برای یاری امام حسین علیه السلام راهی کربلا کرده بود، متوجه می‌شود همسرش به دلیل علاقه‌ای که به او داشته امام را در روز عاشورا تنها گذاشته است. هنگامی که حضرت زینب سلام‌الله علی‌ها و اسرای کربلا شهر به شهر از کوفه به سمت شام می‌رفتند، او خودش را به اهل بیت امام حسین علیه السلام رسانده و درمی یابد که شمر سربازانش را جلوتر از کاروان به شهرهای پیش رو می‌فرستد تا مردم را فریب بدهند و امام حسین علیه السلام و یارانش را از دین خارج شده و کافر جلوه بدهند، تا در قریه‌ها با ورود کاروان اسرا جشن بگیرند و به اسرای کاروان اهانت کنند. سلما تصمیم می‌گیرد خودش را زودتر از کاروان اسرا به شهرها برساند تا مردم را آگاه کرده و نگذارد به کاروان اهل بیت توهین شود. در واقع سلما باید صدای کاروان اسرای کربلا شود تا جای راست و دروغ در تاریخ عوض نشود و…

شهره موسوی، پیام احمدی‌نیا، مهدی زمین‌پرداز، سیامک صفری، نادر فلاح و علی استادی در فیلم سینمایی «شور عاشقی» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه سه سیما

**************************************************

فیلم سینمایی «دریای سوزان» به کارگردانی «جان آندرس اندرسن»، پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کریستین کوجا تورب، هنریک بلاند و رالف کریستین لارسن خواهیم دید: سوفیا زن جوانی که به تازگی قرار است با استاین ازدواج کند. آن‌ها هر دو در سکوهای نفتی نروژ در دل دریا کار می‌کنند که ناگهان به دلیل تغییرات اقلیمی سکوهای نفتی دچار حادثه می‌شوند. وسعت فاجعه آن قدر بزرگ است که مسئولین تصمیم می‌گیرند تمام سکوهای نفتی را تخلیه کنند. استاین باید در یکی از این سکوها صدها متر زیر آب دریچه‌ای را با دست ببندد که دچار حادثه شده و همان زیر گیر می‌کند. از طرفی قرار است برای از بین بردن نفتی که بر روی آب شناور است، کل دریا توسط جنگنده‌ها بمباران شود تا این نفت شعله‌ور شده و نابود شود. اگر این نفت به سمت ساحل حرکت کند برای صد‌ها سال به محیط زیست آسیب‌های جبران ناپذیری می‌زند. سوفیا می‌خواهد برای نجات جان استاین جلوی این عملیات را بگیرد که…

**************************************************

فیلم تلویزیونی جدید «راه شیری» به کارگردانی «علی جعفرآبادی»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم داستان زندگی چند شخصیت است که در زندگی خود با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ فرهاد پروفسور ستاره‌شناس مقیم لهستان که پسرش را در یک تصادف از دست داده، خانم نکیسا کارشناس بهزیستی که نگهداری پسربچه ناشنوا را به عهده دارد، خانم نصیری دانشجوی رشته سینما که برای پایان نامه خود نتوانسته فیلم مستندی درخور بسازد و دکتر مهران که پدرش تومور مغزی دارد و لاعلاج است و عمری در مراسم‌های تعزیه خوانی شمر خوان بوده و آرزوی حسین (ع) خوانی دارد. تمامی این افراد با مشکلات کوچک و بزرگ گشایش گره‌های زندگی خود را در سفر به کربلا و پیاده روی روز اربعین می‌یابند اما…

کوروش تهامی، کوروش سلیمانی و شهرزاد کمالی در فیلم تلویزیونی «راه شیری» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «گریه نکن مربی» به کارگردانی «آتسوشی کانشیگه»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی یامی اسو، کازاکی هوریکه و رینا کاوایی خواهیم دید: بوچی مربی میانسال بیسبال مدرسه نیشی است که اکنون چندان دل و دماغ و نشاط گذشته را ندارد. او هنگام مراجعه به بیمارستان با شاگرد سیزده سال پیش خود در دبیرستان جونان روبرو می‌شود. سایتوی جوان که به اتفاق همسر خود (یوکینو) برای چکاپ سالانه آمده، خاطرة خوشی از او ندارد و از هیچ زخم زبان و تکه پرانی به مربی سابق خود روگردان نیست و…

**************************************************

**** شبکه چهار سیما

فیلم تلویزیونی «به وقت رهایی» به کارگردانی «ناصر قهرمانی»، پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

داستان فیلم درباره شخصی به نام محمد است که در خانواده‌ای مذهبی در روستای هیدج متولد شد. از همان کودکی هوش سرشاری داشت و یکی از روحانیون روستا پیشنهاد داد تا وی را تعلیم دهد. مدتی در قزوین تحصیل کرد و سپس به تهران آمد. بعد مدیر مدرسه منیریه تهران شد. بعد از فوت پدر عازم نجف شد و در راه مورد هجوم راهزنان قرار گرفت و تمام کتاب‌های او را دزدیدند. حکیم هیدجی خیلی از این مسئله ناراحت بود، راهزن به او گفت: علم باید در مغز باشد نه در خورجین اسب. این گفته حکیم را متحول کرد. مدتی بعد راهزن تحت تاثیر اخلاق حکیم هیدجی از کرده خود پشیمان شد و حتی کتاب‌هایی را که از ایشان دزدیده بود بازگرداند. حکیم هم برای کمک به درمان او، داروهایی داد. در جریان فتوای تنباکو با سخنرانی و شکستن قلیان‌ها و نوشتن رساله دخانیه از فتوای آیت الله میرزای شیرازی دفاع کرد و…

علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، کیهان ملکی، میرطاهر مظلومی، کامیار شکیبایی، زهرا سعیدی و محمدرضا ژاله در فیلم تلویزیونی «به وقت رهایی» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «خواب آب» به کارگردانی «فرهاد مهران فر»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: جوانی که در سازمان آب کار می‌کند، پس از خراب شدن اتومبیلش در بیابان، به یک روستای متروکه می‌رسد. با کمک پیرمرد رنگرزی که تنها ساکن باقی مانده آن منطقه نیز هست، به داخل قنات خشکی می‌رود. شرط پیرمرد برای بیرون آوردن او از قنات، یافتن چشمه‌ای است که به اعتقاد وی در زیر زمین پنهان شده است، جوان با همراهی دختری که به (عروس قنات) معروف است…

پیام فضلی، حسین محجوب و مریم نحوی در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

**************************************************

**** شبکه تهران سیما

فیلم تلویزیونی «نقش و نقاش» به کارگردانی «مهدی جعفری»، پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسربچه‌ای به نام حبیب وقتی که پدرش می‌خواهد تعزیه خوانی راه بیندازد و یک پرده نقاشی سفارش داده وقتی با نقاش پرده صحبت می‌کند تصمیم می‌گیرد کاری کند که شمر نتواند امام حسین (ع) را بکشد و سر تعزیه خوان بلاهایی زیادی می‌آورند که نتواند در تعزیه شرکت کند در نهایت معلم جوان مدرسه نقش شمر را بازی می‌کند و…

محمود عزیزی، پرویز فلاحی‌پور و آتش تقی‌پور در فیلم تلویزیونی «نقش و نقاش» ایفای نقش کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «مختارنامه (راه عاشقی)» به کارگردانی «داوود میرباقری»، پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مختار ثقفی با وساطت شوهر خواهرش عمربن سعد از زندان ابن زیاد خلاص می‌شود. او راهی مکه می‌شود تا با عبدالله بن زبیر که بر علیه یزید است و در مکه خود را خلیفه مسلمین اعلام کرده وارد مذاکره شود و سپاهی برای مقابله با یزید تدارک ببیند. در راه به چادر بادیه نشینی به نام دورهم وارد می‌شود. دورهم همسر شیرمردی به نام زهیر است که در ظهر عاشورا به شهادت رسیده است. دورهم به مختار می‌گوید که او منتقم شیعیان است و باید به خونخواهی حسین برخیزد تا قلب داغداران واقعه نینوا کمی آرام گیرد و…

فریبرز عرب نیا، امین زندگانی، نسرین مقانلو و رضا رویگری در این فیلم بازی کرده اند.

**************************************************

انیمیشن سینمایی «دیزی کوئوکا، ترسناک‌ترین حیوان دنیا» به کارگردانی «ریکارد کوسو»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: دیزی یک کوئوکاست که باید همیشه لبخند بزند کوئو کاها به لبخندشان مشهور هستند و والدین دیزی از او می‌خواهند که همیشه لبخند بزند. ولی دیزی دوست دارد که در مسابقات ترسناک‌ترین حیوانات شرکت نماید. والدینش برای او بلیط شهر سانچوری جایی که مسابقات ترسناک اجرا می‌شود را می‌گیرند و دیزی در آنجا با فرانکی قهرمان سابق مسابقات آشنا می‌شود و از او می‌خواهد که به او آموزش دهد. فرانکی با اصرار دیزی قبول می‌کند و او را به جایی که ورزشکاران را انتخاب می‌نمایند می‌برد. دیزی در مسابقات ابتدایی انتخاب شده و…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «داستان ناتمام» به کارگردانی «محمود معظمی»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم قصه مادری را روایت می‌کند که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود و در این بین، همسر او که از مهندسان پالایشگاه لاوان است طی حادثه‌ای فوت می‌کند. دکتر سمیعی پس از بازگشت به کشور به‌عنوان ماهرترین مهندس تعمیرات صنعت نفت در خاورمیانه در لاوان و دانشکده نفت مشغول به کار می‌شود و در این مدت دورادور از تنها فرزندش احمد ثابتی که مدیر بازرسی فنی پالایشگاه شازند در اراک است باخبر است. سال‌ها به این منوال می‌گذرد تا اینکه قطعه تقلبی چینی به کار رفته در یکی از فازهای شازند که تولید بنزین ۸ استان کشور را بر عهده دارد در کار پالایشگاه اختلال ایجاد می‌کند…

پروانه معصومی، معصومه بافنده، مجید مظفری و مجتبی رجبی در فیلم تلویزیونی «داستان ناتمام» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «زندگیم بدون من» به کارگردانی «ایزابِل کواکسِت»، پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سارا پلی و آماندا پلامِر آمده است: آن زن جوانی است که در سن ۲۳ سالگی با شوهر و دو دخترش در خانه کوچکی به زندگی مشغول است. زندگی آن و همسرش به سختی می‌گذرد و او شب‌ها به عنوان نظافتچی یک مرکز آموزشی مشغول خدمت است. در همین اثنا او به خاطر برخی مشکلات جسمی که از آن رنج می‌برد به دکتر مراجعه می‌کند و پس از انجام آزمایش‌های مختلف متوجه می‌شود به خاطر غده‌ای که در بدن دارد، تا ۲ ماه دیگر بیشتر زنده نیست. وی با شنیدن این خبر، بسیار ناراحت و مأیوس می‌شود، اما در نهایت بر خود مسلط شده و تصمیم می‌گیرد برای این دو ماه باقیمانده از زندگیش، برنامه ریزی کرده برخی کارهایی را که کمتر به آن‌ها توجه داشته، به انجام برساند که…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «اربعین» به کارگردانی «علیرضا رزازی فر»، پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم در مورد آزاده‌ای به نام علی است که سال‌ها عمر خود را در اسارت رژیم بعثی در عراق گذرانده است. او که پس از بازگشت از اسارت همسر خود را نیز از دست داده است در انزوا به سر می‌برد. خواهرزاده علی، جوانی است که از خارج بازگشته و قصد دارد در ارتباط با رشته تحصیلی خود در خارج از کشور گزارشی از عراق تهیه کند. پدر علی از نوه‌اش می‌خواهد که مراقب علی باشد و او را تنها نگذارد. خواهر زاده علی که عازم عراق است با پیشنهاد علی مبنی بر تمایلش برای سفر به عراق مواجه می‌شود و…

شقایق فراهانی، محمود مقامی، جواد مولانیا و محمد ساربان در فیلم تلویزیونی «اربعین» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «سرقت بزرگ قطار ۱» به کارگردانی «جیمز استرانگ»، پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی رابرت گلنیستر، جک راث و پل اندرسون؛ یک سرقت بزرگ قطار در ۸ آگوست ۱۹۶۳ را ابتدا از دید سارقان و سپس از دید پلیسی که برای شناسایی و دستگیری سارقان اقدام کرده بود به تصویر می‌کشد و…

**************************************************

فیلم سینمایی «روزهای پایانی در مریخ» به کارگردانی «رواری رابینسون»، پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لیو شرایبر، الیاس کوتیاس و رامالا گری؛ درباره یک تیم فضانوردی در کره مریخ است که طبق برنامه قبلی، باید منابع مشخص شده را از سطح آن جمع آوری کنند. اما اعضای گروه یکی پس از دیگری توسط نیرویی عجیب کشته می‌شوند و…

**************************************************

فیلم سینمایی «مرد منطق» به کارگردانی «جونگ وو سونگ»، پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی جونگ وو سونگ، کیم نام گیل و لی الیجا؛ درباره فردی به نام سو هیوک است که پس از ۱۰ سال حبس از طرف کارفرمای خود، تمام چیزی که می‌خواهد یک زندگی عادی است اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «مسافر ری» به کارگردانی «داوود میرباقری»، پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم مربوط به قرن سوم هجری است که مقارن با خلافت عباسی (دهمین خلیفه) و امامت دهمین پیشوای شیعه امام هادی (ع) است. عبدالعظیم حسنی یکی از شاگردانشان و مریدان امام هادی (ع) مغضوب دستگاه خلیفه است. پس از تخریب بارگاه امام حسین (ع) در کربلا به دستور عمال خلیفه، عبدالعظیم به توصیه امام هادی (ع)، به مهاجرتی طولانی به سمت ایران و شهرری می‌زند. این هجرت از نظر سیاسی بسیار پر اهمیت است و عبدالعظیم طی این مسافرت حامل پیام امام هادی (ع) به علویان ایرانی است. او در این مسافرت طولانی با خطرات و حوادث گوناگونی روبرو می‌شود و…

داریوش ارجمند، ویشکا آسایش و جمشید هاشم‌پور در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «سرقت بزرگ قطار ۲» به کارگردانی «جیمز استرانگ»، پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «پایانی که از آن آغاز می‌کنیم» به کارگردانی «ماهالیا بلو»، پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رامانیک اهلوالیا، النا نویکوا بلووا، شیونا براون، روث کلارسون و جودی کومر خواهیم دید: در حالی که لندن زیر آب سیل فرو رفته است، زنی اولین فرزند خود را به دنیا می‌آورد. چند روز بعد، او و نوزادش مجبور می‌شوند خانه خود را ترک کنند که…

**************************************************

فیلم سینمایی «دوبار زندگی کن» به کارگردانی «ماریا ریپول»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اسکار مارتینز، اینما کوئستا، مافالدا کاربونل و ناچو لوپز خواهیم دید: یک آموزگار بازنشسته به نام امیلیو، پس از آن که به بیماری آلزایمر مبتلا می‌شود، با کمک دختر و نوه‌اش تلاش می‌کند که عشق دوران جوانی‌اش را پیدا کند و…

**************************************************

فیلم سینمایی «مکانیک» به کارگردانی «سایمون وست»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جیسون استاتهام، بن فاستر و دونالد ساترلند خواهیم دید: آرتور بیشاپ یک مکانیک و یک قاتل حرفه‌ای است که تخصص دارد تا مرگ قربانیان خود را طوری صحنه‌سازی کند که گویا بر اساس یک حادثه، خودکشی و یا جنایت‌های کوچک بوده است. او حالا توانایی‌های خود را به یک کارآموز آموزش می‌دهد که اتفاقاً با یکی از قربانیان گذشته بیشاپ نیز ارتباط داشته است و…

**************************************************

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «سرزمین اجدادی» به کارگردانی «جاش تیکل و ربکا هارل تیکل»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی ویلیام ماپوتر، امی اسمارت، دیوید آرکت، فرانسیس فیشر، کری ناپ و ماریل همینگوی خواهیم دید: خبرنگاری آمریکایی که در عراق حضور داشته و شاهد ماجراهای زیادی بوده، در حال حاضر وضع مالی خوبی ندارد و همسرش نیز باردار است. دولت فدرال آمریکا در منطقه‌ای که متعلق به سرخ پوستان است شروع به حفر زمین کرده برای انتقال نفت که این امر باعث شده آب آشامیدنی مردم آلوده شده و گورستان‌های باستانی آن‌ها از بین برود که این امر موجبات اعتراض آن‌ها را فراهم کرده و در نتیجه باعث اعتراض شده و خبرنگاری وارد ماجرا شده تا به نفع دولت امریکا خبر تهیه کند اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «بوی پیراهن یوسف» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: دایی غفور راننده تاکسی فرودگاه، با وجود همه مدارکی که ثابت می‌کند پسرش یوسف در جنگ شهید شده، هنوز فکر می‌کند که او زنده است و حتی حرف دامادش اصغر را که همرزم یوسف بوده قبول نمی‌کند. او با این که پلاک یوسف را هم در شکم یک کوسه یافته اند، همیشه منتظر است پسرش بازگردد. دایی غفور در فرودگاه با دختر جوانی به نام شیرین آشنا می‌شود که برای یافتن برادرش خسرو که در جنگ گم شده از اروپا به ایران آمده است. یکی از آزادگان که در زندان با خسرو، برادر شیرین بوده و به ایران بازگشته، با شیرین تماس می‌گیرد و می‌خواهد اطلاعاتی بدهد. شیرین و دایی غفور به دیدن او می‌روند و آزاده به آن‌ها می‌گوید که خسرو سالم است و به زودی بازمی گردد و…

نیکی کریمی، علی نصیریان و جعفر دهقان در فیلم سینمایی «بوی پیراهن یوسف» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «برج» به کارگردانی «متس گرورود»، پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: واردی، دختر نوجوان فلسطینی به همراه خانواده‌اش در شهرک مخصوص فلسطینیان در خاک لبنان زندگی می‌کند. او نسبت به زندگی خانواده‌اش در گذشته کنجکاو است؛ اما تمام اطرافیانش معتقدند که گذشته چیزی برای تعریف کردن ندارد. سیدی، پدر پدربزرگ واردی اما همیشه در فکر و خاطرات گذشته سیر می‌کند. او کلید خانه‌شان را که از پدرش برای او باقی مانده به گردن واردی می‌اندازد و شروع به تعریف خاطرات گذشته می‌کند. پدربزرگ واردی برای او تعریف می‌کند که چطور ارتش اسراییل آن‌ها را از زادگاهشان به زور بیرون کرده است. با وجود تلاش‌های آن‌ها برای بازپس گیری خاک و خانه‌شان آن‌ها مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه شده‌اند و…

**************************************************

انیمیشن سینمایی «مامور علی» به کارگردانی «محمد اسامه زید»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: علی پسر نوجوانی است که مادرش را در کودکی از دست داده و در یک سازمان حفاظت به نام ماتا به عنوان مامور مخفی کار می‌کند. او در یک تعقیب و گریز متوجه می‌شود که نیکی دوست قدیمی مادرش سر دسته یک باند است که تلاش می‌کنند آزریوم بدزدند علی به گروه آن‌ها ملحق می‌شود اما با شناخت بیشتر نیکی پی به خشونت و تبهکاری او می‌برد و…

**************************************************

**** شبکه امید

**************************************************

فیلم سینمایی «شمشیرباز» به کارگردانی «کلوس هارو»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی کیریل کارو و لیمبیت اولفساک؛ داستان یک شمشیر باز استونیایی به نام اندری است که پس از فرار از دست پلیس روسیه مجبور می‌شود به وطن خود بازگردد. او به محض این که به وطنش می‌آید در یک مدرسه محلی به عنوان دبیر تربیت بدنی مشغول به کار می‌شود اما…

**************************************************

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی جدید «چهار روز خوب» به کارگردانی «رودریگو گارسیا»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آدری لین، کارلا گالو و کارلوس لاکامارا؛ درباره مولی یک زن جوان معتاد به هروئین است که بارها تصمیم به ترک گرفته اما موفق نشده است. او باز هم به سراغ مادرش می‌آید و با هم به کمپ ترک اعتیاد می‌روند. اکنون بعد از چهار ماه پاک بودن مولی سعی دارد زندگی گذشته خود را به دست بیاورد اما…

**************************************************

**** شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «دادشاه» به کارگردانی «حبیب کاووش»، پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: دوست محمد بلوچ در مخالفت با اصل چهار و مجریان آن در زاهدان یکی از حامیان اصل چهار به نام سردار درانی را به دار می‌کشد. ژاندارم‌ها روستای محل سکونت دادشاه را می‌سوزانند و همسرش را به اسارت می‌برند و…

جمشید هاشم پور، زنده یاد خسرو شکیبایی، جعفر والی، زنده یاد آهو خردمند، زنده یاد سیروس گرجستانی و زنده یاد سعید راد در فیلم سینمایی «دادشاه» ایفای نقش کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «مجرم» به کارگردانی «آریل رومن»، جمعه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی رایان ری نولدس و کوین کاستنر خواهید دید: بیل پوپ مامور امنیتی (CIA) قرار است با هکری به نام داچمن که به سیستم سپر دفاعی آمریکا دسترسی پیدا کرده معامله کند. داچمن نرم افزاری طراحی کرده که توان شلیک موشک به هر نقطه‌ای را دارد. پوپ قرار است با تضمین جانی و چند میلیون دلار با این هکر معامله کند. از طرفی مردی اسپانیایی به نام خاویر که آنارشیست است نیز به دنبال این هکر است و می‌خواهد این برنامه یا همان حفره امنیتی را از او بخرد. پوپ این هکر را در خانه امنی که فقط خودش از مکان آن اطلاع دارد، پنهان کرده است. پوپ وقتی می‌خواهد پول‌ها را به داچمن برساند توسط افراد خاویر تعقیب می‌شود و بعد از اینکه پول‌ها را در جایی پنهان می‌کند توسط افراد خاویر دستگیر و کشته می‌شود. ماموران امنیتی جنازه نیمه جان پوپ را یافته و با یک جراحی نادر حافظه او را به مغز یک جانی و خلافکار به نام جریکو انتقال می‌دهند تا شاید از این طریق بتوانند مکانی که هکر در آن پنهان شده را بیابند. اما جراحی چندان موفقیت‌آمیز نبوده و جریکو فقط یک سری تصاویر پراکنده را به یاد می‌آورد. جریکو از دست مامورهای امنیتی فرار می‌کند تا شاید بتواند کیف پر از پول را که پوپ در جایی پنهان کرده پیدا کند. از طرفی او ناخواسته و بر اساس حافظه پوپ به خانه او می‌رود و…

