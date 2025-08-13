اثر چهار هنرمند ایرانی در حراج بونامز
اثر کالیگرافی «عشق» از ابراهیم الفت در حراج بونامز لندن پنجشنبه ۲۳ مرداد به رقابت خواهد پرداخت.
به گزارش ایلنا، ابراهیم الفت پس از مدتی دوری از فضای عمومی هنر، با ارائه یک اثر در یکی از حراجهای هنری، با عنوان «عشق» بار دیگر حضور خود را اعلام کرد.
حراج بونامز لندن پنجشنبه ۲۳ مرداد برابر با ۱۴ آگوست برگزار خواهد شد.
الفت با سابقه ۳۵ سال فعالیت هنری، به دلیل مشغله حرفهای در حوزه پزشکی، کمتر در محافل هنری دیده میشد.
اثر او در حراج بونامز دارای یک «لت روم» به شکل مربع بوده و در موزه برایتون انگلستان نگهداری میشود.
در این حراج، ۴ هنرمند ایرانی دیگر نیز حضور خواهند داشت و اثر ابراهیم الفت در کنار هنرمندان ایرانی چون سیراک ملکنیان، مارکو گریگوریان، وایزی کامی و بابک کاظمی به فروش خواهد رسید.
الفت در حراجهای بینالمللی همچون ساتبی لندن (۲۰۱۱)، کریستی پاریس (۲۰۱۱) و کریستی دبی (۲۰۱۲) حضور داشته و آثارش به فروش رسیدهاند.
او در زمینه کالیگرافی فعال است و فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه آزاد، فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران-تهران و پزشک هنرمند منتخب سازمان نظام پزشکی کشور است.