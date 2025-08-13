به گزارش ایلنا، نماهنگ «امام حسین همه ای» با صدای حامد علیزاده و به مناسبت اربعین حسینی منتشر شد.

قطعه‌ی «امام حسین همه‌ای» با صدای حامد علیزاده و با موسیقی اواب ساخته و اجرا شده است.

در این نماهنگ سیدامیرمسعود میرهاشمی تدوین را برعهده داشته و حسین علیزاده مدیرتولید بوده و آواز ایرانی این قطعه را سیدشهرام میرجلالی خوانده است. همچنین محمدرضا خامه‌چیان، سیدمهدی حسینی و سیدمحمدرضا نوشه‌وردر سرودن شعر این قطعه همکاری داشته‌اند.

نماهنگ «امام حسین همه‌ای» به مناسبت اربعینِ سید و سالار شهیدان و با مشارکت مرکز تولید آثار کوتاه رسانه ملی و سازمان رفاه و خدمات ومشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تولید شده است.

انتهای پیام/