به گزارش ایلنا، به مناسبت پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (علیه السلام) در تهران، خانۀ هنرهای تجسمی و امور موزه‌ها سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برپایی «خیمه هنر» در میدان شوش، جلوه‌ای از هنر آیینی و سنتی ایران را به دل این مراسم معنوی آورده است.

در این خیمه، کریم عرب‌تهرانی و مهدی سهرابی – خوشنویسان و کتیبه‌نویسان برجسته – به اجرای کتابت می‌پردازند و کتیبه‌هایی با مضامین عاشورایی خلق می‌کنند. همچنین سعید مصیبی و سهیل مصیبی با اجرای نقاشی قهوه‌خانه‌ای، پرده‌ای از صحنه شهادت حضرت علی‌اکبر (علیه السلام) را پیش چشم زائران جامانده ترسیم می‌کنند؛ هنری که از کهن‌ترین روایت‌گری‌های تصویری فرهنگ ایرانی اسلامی است و همواره با شور، حماسه و ایمان گره خورده است.

در بخش دیگر خیمه هنر، گروهی از خطاطان، بر روی حمایل جاماندگان عبارت «أنا علی العهد» و اسامی شهدای جنگ ۱۲ روزه را به منظور نیابت شهدای عزیز کتابت کرده و به همراه پلاکی مزین به جمله ماندگار «چو ایران نباشد تن من مباد» به زائران جامانده اهدا خواهند کرد. در نقش و نگار این هنرها، نفس داغدار جاماندگان جاری است.

خانۀ هنرهای تجسمی و امور موزه‌ها با اجرای این برنامه‌ها بر اهمیت احیای هنرهای آیینی و سنتی تأکید دارد؛ هنرهایی که قرن‌ها در آیین‌های مذهبی و ملی ایران حضور داشته‌اند و امروز نیز می‌توانند پلی میان گذشته پرافتخار و نسل امروز باشند.

از همه علاقمندان و شهروندان دعوت می‌کنیم که در روز برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین، به خیمه هنر بیایند و در این تجربه معنوی و هنری سهیم شوند.

«اگرچه از قافله بزرگ اربعین جامانده‌ایم، اما با قلم و رنگ، دل‌هایمان را روانه کربلا می‌کنیم و با هنر، ادای دین خود را به اهل بیت (علیهم السلام) به جا می‌آوریم.»

انتهای پیام/