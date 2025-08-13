سیوهفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار میشود
تفاهمنامه همکاری بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان برای میزبانی از سیوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران عصر روز سه شنبه ۲۱ مردادماه با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر این جشنواره و علی قاسمزاده شهردار اصفهان در محل استانداری اصفهان به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مهدی جمالینژاد با اشاره به سابقه طولانی اصفهان در میزبانی از جشنواره فیلم کودک و نوجوان و همگرایی مقامات استانی و شهری برای برگزاری مطلوبتر این رویداد در سال جاری گفت: امسال تجربه بسیار خوبی از سالهای گذشته به همراه داریم، از اینرو تصور میکنم برآیند این تجارب را میتوان در جشنواره امسال تجمیع و رویداد با کیفیتی برگزار کرد.
او با تاکید بر سهیم بودن همه کودکان و نوجوانان ایرانی در جشنواره فیلم کودک توصیه کرد که جشنواره تا حد امکان، پذیرای کودکان و نوجوانان استانهای گوناگون کشور باشد تا تنوع قومیتیِ چشمنوازی را از اقیلمهای گوناگون ایران در جشنواره شاهد باشیم.
جمالینژاد در پایان اظهار امیدواری کرد برگزاری چشمگیر جشنواره بتواند کام همه کودکان و نوجوانان سراسر کشور را شیرین کند.
گامهایی که باید اثرگذار برداشته شود
رائد فریدزاده معاون وزیر و رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری نیز با اشاره به مطلوب نبودن زیرساختهای بنیادین برای برگزاری یک رویداد ملی با نام جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان گفت: با اینکه همه دستاندرکاران سینما و بخشهای دولتی و خصوصی دغدغه کودک و سینمای کودک دارند، از ادوارگذشته تاکنون گام اثرگذاری برای پاسخ مطلوب به این دغدغهها برداشته نشده است، به همین خاطر لازم است در دوره فعلی با همکاری مقامات استانی و شهری اصفهان و مشارکت و همدلی همکاران سازمان سینمایی و فارابی گامهای اثرگذاری برای ایجاد زیرساخت و بستر مناسب با هدف برطرف ساختن نقایص برداشته شود.
فریدزاده از برگزاری جشنواره سیوهفتم فیلم کودک و نوجوان به عنوان اولین رویداد بینالمللی هنری بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نام برد و به همین دلیل مهم، اهمیت برگزاری با شکوه جشنواره را خواستار شد.
برگزاری رویدادهای جنبی در کنار جشنواره برای خانوادهها و والدین با موضوع کلی نقش سینما در ایجاد فضایی نشاطآور و امیدآفرین، برطرف کردن آسیبهای روحی کودکان و نوجوانان ناشی از جنگ تحمیلی و شکل مواجه با مسائلی اینچنینی از دریچه سینما، از جمله پیشنهادهای رییس سازمان امور سینمایی برای جشنواره سیوهفتم بود.
موفقیت جشنواره در گرو همدلی نهادهاست
علی قاسمزاده شهردار اصفهان نیز در سخنان کوتاهی با توجه به سابقه بیش از یک دههای خود در برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در مسئولیتهای مختلف شهری در اصفهان اذعان کرد: دغدغه فعلی ما، برگزاری جشنواره فیلم کودک با بالاترین کیفیت ممکن است.
او در اینباره افزود: ضرورت دارد افقی روشن و بلندمدت برای این جشنواره ترسیم کنیم؛ رسیدن به فهم و همدلی مشترک میان تمامی نهادها، هنرمندان و مدیران مرتبط، شرط اصلی موفقیت است و ما باید از همه ظرفیتهای این جشنواره بهره ببریم تا علاوه بر حفظ جایگاه آن، اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی ماندگاری ایجاد کنیم.
دبیر جشنواره و دغدغه تولید فیلم های کودکان و نوجوانان
حامد جعفری دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران نیز با تقدیر از تلاشهای مستمر استاندار و شهردار اصفهان و پیگیری دلسوزانه مدیران این دو مجموعه برای میزبانی دوره سیوهفتم جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران در این استان بر ضرورت برگزاری متفاوت و اثرگذار این رویداد تاکید کرد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن یادآوری نقش و کارکرد جشنواره در سپهر سینمای کودک و نوجوان در حوزههای تولید و اکران، نقش خانوادهها را در شکوه این رویداد هنری بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: در دوره جاری باید تلاش شود تا اصفهان به عنوان پایگاه این دوره سینمای کودک و نوجوان پیام امیدآفرینی، شور و نشاط و اهمیت نقش خانواده با بهرهگیری از آموزههای ایرانی و اسلامی را نه تنها به کودکان و نوجوانان و خانوادههای ایرانی بلکه به همه کودکان جهان مخابره کند.
دبیر جشنواره با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و نوجوانان بیگناه سراسر کشور در جریان تجاوزات رژیم منحوس صهیونیستی به خاک کشورمان شد، بر اهمیت توجه بیشتر جشنواره به دو بخش ویژه امسال، یعنی کودکان جنگ ۱۲ روزه و کودکان غزه تاکید کرد.
تلاش برای خواهرخواندگی جشنواره فیلم کودک و نوجوانان با جشنوارههای معتبر سینمایی کودک و نوجوان جهان از جمله جیفونی، زلین و… و همچنین تشکیل کمیتهای برای بررسی و امکانسنجی تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره به گونهای که در تمام مدت سال فعالیت مستمر و اجرایی داشته باشد و بتواند تولیدات سینمایی کودکان و نوجوانان را در استان اصفهان توسعه دهد از جمله پیشنهادهای ارائهشده حامد جعفری برای تقویت زیرساختهای جشنواره بود.
در پایان این نشست با امضای تفاهمنامهای بین بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان، این شهر تاریخی بهطور رسمی بهعنوان میزبان سیوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان معرفی شد.
در این مراسم مدیرانی از استانداری، شهرداری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان و تعدادی از معاونان و مدیران سازمان امور سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی نیز حضور داشتند.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران از ۱۲ تا ۱۶ مهر ماه سال ۱۴۰۴ (۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) همزمان با هفته ملی کودک با دبیری حامد جعفری برگزار می شود.