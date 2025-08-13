«چاوک» برنده جایزه از جشنواره فیلم لنولای ایتالیا شد
انیمیشن «چاوک» به کارگردانی هژیر اسعدی، موفق به کسب جایزه تقدیر از جشنواره فیلم لنولای ایتالیا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، انیمیشن کوتاه «چاوک» به کارگردانی هژیر اسعدی، به تهیهکنندگی سینا ایوبی، هژیر اسعدی و افسانه قربانی، موفق به کسب جایزه تقدیر بخش انیمیشن بینالملل بیست و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی لنولا در ایتالیا شد. همزمان با این تقدیر، این انیمیشن موفق به راهیابی به هشتمین دوره جشنواره انیمافیلم باکو در آذربایجان نیز شد.
جشنواره لنولا ایتالیاInventa un Film، به معنی «اختراع یک فیلم»، اولین جشنواره فیلم در اروپاست که قالب یک جشنواره فیلم کوتاه موضوعی را اتخاذ کرده است و موضوع آن سالانه تغییر میکند و از نظر کیفیت و کمیت فیلمهای ارسالی به یکی از مهمترین جشنوارههای فیلم در ایتالیا، مبدل شده است. این رویداد که توسط انجمن فرهنگی سینما و جامعه لنولا برگزار میشود به شناسایی، معرفی و نمایش آثار فیلمسازانی شهره است که در طول زمان، به موفقیتهای بزرگی در سینما دست یافتهاند و یا به جشنوارههای بزرگی چون اسکار، کن، ونیز، دیوید دی دوناتلو، ناستری دی ناستری و… راه یافته و جوایزی را از آن خود کردهاند. «چاوک»، تنها نماینده ایران در این دوره جشنواره بود.
این رویداد ۳۰ جولای تا ۳ آگوست ۲۰۲۵ (۸ تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۴) در شهر لنولای ایتالیا برگزار شده است.
جشنواره انیمافیلم باکو ANIMAFILM، رویدادی بینالمللی و تخصصی در حوزه انیمیشن و مورد تایید آکادمی بفتاست. در این دوره جشنواره، ۳۱۷ فیلم از ۶۲ کشور ارسال و کمیته انتخاب، ۳۹ فیلم از ۲۰ کشور را برای مسابقه پذیرفته که از این میان، ۱۰ فیلم در بخش محلی و ۲۹ فیلم در بخش بینالمللی، برگزیده شده است.
این رویداد ۳ تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ تا ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴) در شهر باکو، پایتخت کشور آذربایجان برگزار خواهد شد.
«چاوک» داستان آپاراتچی میانسالی را روایت میکند که پس از سالها زندگی در میان مردمان شهری با چهرههای دفرمه، عشق دوران نوجوانی خود را پیدا میکند.
عوامل انیمیشن «چاوک» عبارتند از:
نویسنده و کارگردان: هژیر اسعدی، تهیهکننده: سینا ایوبی، هژیر اسعدی، افسانه قربانی، تولید شده در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، کارگردان هنری: افسانه قربانی، تهیهکننده اجرایی: استودیو سی، بَفر پروداکشن، انیماتور، طراح کاراکتر و بکگراند: الهه رفیعی، آهنگساز: فراز عبداللهی و بردیا طراحی، مشاور پروژه: احمد فرساد، رنگ و کامپوزیت: الهه رفیعی، طراحی و میکس صدا: رامین ابوالصدق، انیماتیک: مسعود مرادی، تدوین: هژیر اسعدی، تیتراژ: هومن نجفی، استوری بورد: یزدان بهارلویی و هژیر اسعدی، پوستر: افسانه قربانی، پخشکننده: دپارتمان پخش بینالملل بَفرپروداکشن و مشاور رسانهای: علی کشاورز.