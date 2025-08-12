خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جشنواره نمایش‌ها‌ی آئینی و سنتی وارد فاز اجرایی شد

جشنواره نمایش‌ها‌ی آئینی و سنتی وارد فاز اجرایی شد
کد خبر : 1673079
لینک کوتاه کپی شد.

بیست و دومین جشنواره بین‌ المللی نمایش‌های آئینی و سنتی از ۲۰ مرداد ماه با ۴۸ کارگاه آموزشی در ۳۱ شهر کشور آغاز شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری، بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی، این رویداد در سه بخش مفصل؛ شامل کارگاه‌های آموزشی، پژوهش و سمینار و اجراهای صحنه‌ای و فضای باز از ۲۰ مرداد ماه آغاز شده است. 

بخش کارگاه‌های آموزشی این رویداد با شعار «مدرسه‌ای به وسعت ایران زمین» شامل ۱۰۵ کارگاه آموزشی در ۷ شاخه متفاوتِ نمایش‌های آئینی و سنتی در دو دوره در حال برگزاری است. دور نخست این بخش با ۴۸ کارگاه آموزشی از ۲۰ مرداد ماه تا ۶ شهریور ماه در شهرهای جلفا، تبریز، اهر، اردبیل، قزوین، اراک، سوسنگرد، خواف، گنبد، سیاهکل، سنندج، میناب، مهریز، آشخانه، سبزوار، بهشهر، یزد، همدان، ملایر، سیرجان، اصفهان، شیراز، قصرقند، میرجاوه، نیشابور، انزلی، رشت، شهریار، اسلام‌شهر، ساری و مریوان در حال برگزاری است. همچنین دور دوم آن نیز از ۸ تا ۲۳ شهریور ماه در مناطق دیگری از کشور برپا خواهدشد که اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود. کارگاه‌های آموزشی به صورت مشارکتی طی تعامل با ادارات و سازمان‌های دولتی، عمومی و مراکز خصوصی استان‌ها برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود. 

دومین بخش این رویداد بخش پژوهش و سمینارهاست که نیمه دوم شهریور ماه برگزار خواهد شد و سومین بخش بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی نیز شامل اجراهای صحنه‌ای و فضای باز است. 

بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری از ۲۰ مرداد تا ۱۸ مهر ماه سال جاری با شعار «نمایش ایرانی برای تمام مردم ایران زمین» در سراسر ایران در حال برگزاری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور