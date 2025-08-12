خبرگزاری کار ایران
انتشار فراخوان بخش عکس نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»

فراخوان بخش مسابقه عکس «نگاه مستند، عکس به‌مثابه داستان» نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در مقدمه فراخوان بخش «نگاه مستند» نوشته شده است: جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در نوزدهمین دوره خود، میزبان نخستین مسابقه عکاسی «نگاه مستند» است؛ بخشی ویژه و بینارشته‌ای که با هدف پیوند میان نگاه عکاسانه و روایت‌سازی مستند طراحی شده است. این مسابقه از عکاسان دعوت می‌کند تا مجموعه‌ای از عکس‌های متوالی و هدفمند (Sequence) را ارائه دهند که فراتر از مستندسازی صرف، واجد حس، فضا و ظرفیت روایی باشند؛ مجموعه‌هایی که بتوانند در مراحل پژوهش، طراحی بصری یا شکل‌گیری ایده، به فرایند تولید فیلم مستند کمک کنند. متن کامل این فراخوان را اینجا بخوانید.

نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

