خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» منتشر شد

فراخوان «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» منتشر شد
کد خبر : 1672941
لینک کوتاه کپی شد.

با انتشار فراخوان «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» با موضوع «نیکوکاری در جامعه ایرانی»، این رویداد کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران»، این رویداد ادبی به همت مرکز فرهنگ نیکوکاری «خیرِ ماندگار» و «بنیاد راهبری خیریه آلا» فراخوان خود را منتشر کرد.

«دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» در دو بخش اصلی شامل داستان کوتاه(بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه)، شعر در قالب‌های کلاسیک، سپید، نیمایی و ترانه، خاطره و تجربه‌نگاری(بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه) و بخش ویژه شعر و داستان کوتاه کودک‌و‌نوجوان پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ادامه داشته و آثار رسیده به دبیرخانه در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ آبان داوری خواهند شد.

همچنین برگزیدگان جشنواره نیز در آیین اختتامیه، آذر ماه سال جاری معرفی می‌شوند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خانه شعر و ادبیات، خانه کتاب و ادبیات ایران، شبکه اجتماعی به‌خوان، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در برگزاری این رویداد همراهی و همکاری دارند.

علاقه‌مندان به ثبت‌نام در جشنواره و اطلاع از شرایط می‌توانند به نشانی festival.kheir.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور