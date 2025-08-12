خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«ترور امنیت» روایت مستند از حمله تروریستی به حرم شاهچراغ(ع)

«ترور امنیت» روایت مستند از حمله تروریستی به حرم شاهچراغ(ع)
کد خبر : 1672925
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «ترور امنیت» روایتی مستندگونه از حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز، چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند اجتماعی «ترور امنیت» به تهیه‌کنندگی علی سرو و نویسندگی و کارگردانی مشترک علی سرو و ستاره کوه‌کن، چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

این مستند همزمان با سالگرد دومین ترور در حرم حضرت شاهچراغ(ع) با استفاده از تصاویر آرشیوی، بازسازی‌های مستند، روایت شاهدان عینی و تحلیل کارشناسان امنیتی، به بررسی ابعاد حادثه‌ای می‌پردازد که در آن آرامش، امنیت و جان افراد در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)  هدف تیراندازی تروریستی قرار گرفت.

«ترور امنیت» علاوه بر روایت جزئیات این حادثه، به بررسی پیامدهای اجتماعی و امنیتی این موضوع می‌پردازد.

در این مستند، تصاویر و روایت‌هایی کمتر دیده‌شده از دل حادثه و پس‌زمینه آن به نمایش گذاشته می‌شود تا مخاطب با ابعاد پنهان و آشکار این رویداد آشنا شود.

«ترور امنیت» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند تهیه شده و رایان مدیا مجری طرح آن است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور