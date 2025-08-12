«ترور امنیت» روایت مستند از حمله تروریستی به حرم شاهچراغ(ع)
مستند «ترور امنیت» روایتی مستندگونه از حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز، چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه افق پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند اجتماعی «ترور امنیت» به تهیهکنندگی علی سرو و نویسندگی و کارگردانی مشترک علی سرو و ستاره کوهکن، چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه افق میرود.
این مستند همزمان با سالگرد دومین ترور در حرم حضرت شاهچراغ(ع) با استفاده از تصاویر آرشیوی، بازسازیهای مستند، روایت شاهدان عینی و تحلیل کارشناسان امنیتی، به بررسی ابعاد حادثهای میپردازد که در آن آرامش، امنیت و جان افراد در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) هدف تیراندازی تروریستی قرار گرفت.
«ترور امنیت» علاوه بر روایت جزئیات این حادثه، به بررسی پیامدهای اجتماعی و امنیتی این موضوع میپردازد.
در این مستند، تصاویر و روایتهایی کمتر دیدهشده از دل حادثه و پسزمینه آن به نمایش گذاشته میشود تا مخاطب با ابعاد پنهان و آشکار این رویداد آشنا شود.
«ترور امنیت» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که در خانه مستند تهیه شده و رایان مدیا مجری طرح آن است.